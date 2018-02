Objectif financement de la restauration de la maison Victor Hugo à Guernesey atteint

77.848 € de récoltés pour la Maison de Victor hugo sur l'île de Guernesey. Paris Musées et la Fondation du Patrimoine ont atteint leur objectif : après la restauration des lieux d'écriture de l'écrivain, les décors de l'atelier et du jardin d'hiver pourront également l'être.

GK Sens-Yonne, CC BY-ND 2.0



À travers une campagne de financement participatif, ce sont 77.848 € qui ont été récoltés. Deux paliers, le premier de 35.000 € pour financer la restauration du look out (sorte de verrière) et de l'antichambre de Hauteville House, et le second de 70.000 € pour aider à la rénovation des décors de l'atelier et du jardin d'hiver. Les travaux courront jusqu'en avril 2019, selon les prévisions.

La collecte pour restaurer la maison de Victor Hugo à #Guernesey a atteint son objectif ! Merci à tous !

Plus d'infos sur le projet ici ▶https://t.co/begTWNWPJK pic.twitter.com/e03DzUSmnI — Fondation patrimoine (@fond_patrimoine) 23 février 2018





Une bonne nouvelle pour Hauteville House, une opération de mécénat participatif avait été lancée le 21 mars 2017 par Paris Musées et la Fondation du Patrimoine. Les premiers parce qu'ils sont les propriétaires de la maison, bien qu'elle se situe en terres anglaises. Elle fut donnée à la ville de Paris en 1927 par les descendants de l'écrivain.Une bonne nouvelle pour Hauteville House, une

< >

GK Sens-Yonne, CC BY-ND 2.0 GK Sens-Yonne, CC BY-ND 2.0 GK Sens-Yonne, CC BY-ND 2.0 GK Sens-Yonne, CC BY-ND 2.0 GK Sens-Yonne, CC BY-ND 2.0 Thierry Leclerc, CC BY-ND 2.0

« œuvre architecturale et décorative [que Victor Hugo] a façonné pendant son exil à Guernesey. » Après le coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte, l'écrivain s'exile à Guernesey. Il devient propriétaire de la maison et y écrit La Légende des Siècles, Les Misérables, Les Travailleurs de la mer…Hauteville House est un véritable témoin du passage et de la pensée du poète. Mais quand le climat de l'île éprouve la demeure labellisée Maison des Illustres, un vaste programme de restauration est nécessaire.