Occitanie Livre & Lecture a finalement ses représentants

Mercredi 14 février et près de trois ans après la réforme territoriale de la loi NOTRe, la région Occitanie annonce les résultats de l’élection des instances représentatives de son agence régionale du livre.





Première photo de classe pour les nouveaux représentants d'Occitanie Livre & Lecture





Depuis 2015 et suite à la réforme territoriale de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) le nombre de régions réparties sur le territoire français est passé de 22 à 13. La fusion de certaines régions entre elles a chamboulé l’organisation de leurs structures préexistantes. Ce fut le cas pour les régions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées qui ont fusionné pour former l’Occitanie.



Suite à cela, les deux organismes en charge du livre sur le territoire Occitanie ont dû à leur tour engager un processus de fusion-création. C’est au bout de deux longues années que la création d’une seule et unique agence du livre en est ressortie. Languedoc-Roussillon Livre & Lecture et le Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées forment dorénavant Occitanie Livre & Lecture, nouvelle agence régionale du livre.



Cette nouvelle instance a annoncé hier par le biais d’un communiqué de presse l’élection de ses instances représentatives. Après avoir dissout les deux associations loi 1901 d’origine lors d’assemblées générales extraordinaires les 11 et 22 décembre dernier à Montpellier et Toulouse, la nouvelle agence régionale du livre s’est réunie pour la première fois lundi 12 février. Le but étant de procéder aux élections de son conseil d’administration et de son bureau, mais aussi de fixer les tarifs d’adhésions pour l’année 2018.



Les candidats se trouvant parmi les professionnels du livre et élus se sont exprimés tour à tour avant d’élire leurs représentants au sein des différents collèges qui composent le Conseil d’administration. Dès lors, les représentants fraîchement désignés ont à leur tour élu, en leur sein, les membres qui siègeront au Bureau de l’association.





Le communiqué de la structure ajoute que c’est à l’issue de cette réunion que les deux membres fondateurs que sont la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, représentée par Serge Regourd (président de la Commission Culture), et la DRAC Occitanie, représentée par son directeur Laurent Roturier, ont créé l’agence Occitanie Livre & Lecture. Sous le statut d’association loi 1901, l’agence sera présente sur 2 sites, un à Toulouse et un à Montpellier afin de conserver une proximité avec l’ensemble des professionnels du livre présents en Occitanie.