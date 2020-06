Offre d'emploi : l'Académie française recherche des candidats pour son Dictionnaire

Participation à des actions pédagogiques menées par l’Académie française : préparation de visites patrimoniales du palais de l’Institut et de rencontres avec des élèves (à partir des classes de 6e) ou des étudiants, conception et conduite d’ateliers linguistiques ; collaboration à la création d’outils pédagogiques.

Photographie : Snaaaax, domaine public

L'Académie française recherche un ou une agrégée de lettres modernes ou classiques, affecté·e dans l’enseignement secondaire (en activité ou en disponibilité). Le candidat ou la candidate choisi·e sera en détachement, au service du Dictionnaire de l’Académie française, pour une durée de trois ans (sur la base d’un contrat renouvelable annuellement), reconductible pour une nouvelle période.À partir du 1er septembre 2020, il s'agira d'assurer des « recherches lexicographiques et documentaires dans le cadre de la préparation du tome 4 de la neuvième édition du Dictionnaire de l’Académie », notamment la révision du texte de l’édition précédente (1935) et la rédaction de projets d’articles soumis à la Commission du Dictionnaire.Entre autres missions, signalons d'ailleurs :Parmi les compétences requises pour se porter candidat, évidemment, la capacité à « rédiger avec clarté, concision et élégance, en se conformant à l’esprit du Dictionnaire de l’Académie et en respectant les contraintes formelles qui lui sont propres »...Il est possible d'envoyer sa candidature à l'Académie française avant le 1er juillet prochain. La fiche de poste est à cette adresse