Old Book Illustrations : un millier d'illustrations de livres anciens numérisées

Reptile with Spawn Abundant - Gustave Doré in Milton's Paradise Lost book

Mountains Near the Folda Fjord by James David Forbes, in Norway and its glaciers, James David Forbes. visited in 1851, Photopainters at the Louvre by Albert Robida, in Le vingtième siècle, Albert Robida. Assemblage of Countenances by Randolph Caldecott, in Old Christmas, Washington Irving. I Would Call Aloud by Harry Clarke, in Tales of mystery and imagination, Edgar Alla Poe.

La création de ce site est née du désir de ses créateurs de partager en les numérisant leur « modeste collection » de livres illustrés appartenant à la périodes des XIXe et XXe siècles. Et ce, tout en respectant les règles du domaine public.« Bien qu’il aurait été possible d’élargir considérablement le calendrier de notre projet, nous avons choisi de rester concentrés sur la période initiale au cours de laquelle nous avons commencé pour des raisons de goût, de cohérence et de praticité : en raison de restrictions légales évidentes, nous étions restés dans les limites du domaine public. Cela explique pourquoi il n’y aura pas sur ce site d’illustrations publiées pour la première fois avant le XVIIIe siècle ou après le premier quart du XXe siècle », peut-on lire sur la page de présentation de Old Book Illustrations.Sans prétendre pour autant constituer la base de données de référence, exhaustive, les créateurs de Old Book Illustrations entendent cependant représenter une destination de choix pour les amateurs d’illustrations de livres anciens portant un intérêt particulier pour la littérature victorienne et romantique.On y retrouve par exemple les réalisations du célèbre illustrateur et caricaturiste français Gustave Doré (1832-1883), dont le travail s'est porté sur des grande oeuvres de la littérature, tels que les Fables de La Fontaine, L'Enfer de Dante ou encore Le Paradis Perdu de John Milton.Les illustrations mises à disposition ont été restaurées afin d’offrir une qualité visuelle optimale, avec le souci, précisent les créateurs du site, de rester fidèles aux intentions initiales de leur auteur. Conscient que ce choix pouvait décevoir certains des visiteurs désireux de voir les oeuvres dans leur version orginales, avec « les imperfections des technologies d’impression d’autrefois ou les ravages du temps », le site met également à disposition les versions numériques des illustrations sans retouche.Les illustrations sont consultables soit de manière aléatoire, au gré de la navigation, soit par le biais d’une recherche avancée, où l'internaute est invité à préciser le nom de l’illustrateur, la date de publication, le titre du livre, ou le nom de son auteur. Sont également joints sur les pages de chaque illustration, des articles et autres références d’ouvrages à même de fournir aux visiteurs des connaissances plus approndies sur le contexte culturel relatif à l'époque de leur réalisation.Enfin, une autre section du site offre une version numérisée du Dictionnaire de l’art de l’impression, entré dans le domaine public, et dont la version originale imprimée est conservée à la bibliothèque de l’Université Cornell basée à New York, aux États-Unis.