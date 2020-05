“On rase tout, tout le monde sur la plage” : Marguerite Duras, redémarrer le monde

ActuaLitté, CC BY SA 2.0











« Dans cet hôtel à l’orée de la forêt, trois clients qui ne se connaissent pas, silencieux, solitaires : Élisabeth Alione, Max Thor qui la regarde, et Stein qui regarde Max Thor. Plus tard viendront Alissa Thor, puis Bernard Alione... Fulgurant comme l’amour, silencieux comme la mort, grave comme la folie, âpre comme la révolution, magique comme un jeu sacré, mystérieux comme l’humour, Détruire dit-elle ne ressemble à rien », racontait alors l’éditeur.Le film compte Catherine Sellers, Henri Garcin et Michael Lonsdale, et Duras se prêta, durant le tournage, à une interview. Une approche qu’elle détaille comme un grand revers de manche, pour tout balayer.« Je suis pour qu’on ferme toutes les universités, toutes les écoles, profondément. On recommence tout. Le départ à zéro. Je suis pour qu’on oublie l’Histoire. L’Histoire de France, l’Histoire du monde. Complètement. Qu’il n’y ait plus aucune mémoire de ce qui a été vécu. C’est-à-dire de l’intolérable. Sur tous les fronts, sur tous les points. Tout casser », retranscrit l’INA Si le livre et le film évoquent ces relations douloureuses, où il devient impossible de communiquer, de partager, l’autrice revendique une sorte de reboot du monde : « On rase tout et on met tout le monde sur la plage. C’est ce que je voudrais. Tout le monde sur la plage. On casse tout et on recommence. »