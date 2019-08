Open Sign : des contenus pour enfants sourds et malentendants

L’idée d’Open Sign est de proposer des fiches pédagogiques, des eBooks, des vidéos, des jeux, le tout à destination des enfants sourds et entendants, ainsi qu’aux profs. Mi-novembre sera présenté un premier bilan de l’action et un point sur les pratiques de l’enseignement, les innovations et les démarches à destination de ce public.Au menu de l’offre, on retrouve :Vidéos thématiques : science, histoire, langage, santé, environnement, société.Fiches pédagogiques : avec guide d’utilisation pour les professeurs.Activités manuelles : cuisine, ateliers créatifs, expériences scientifiques...eBooks : livres numériques sur différents thèmes. Jeux interactifs : memory, quiz en ligne...La plateforme a une visée internationale, avant tout pour faire bénéficier de méthodes d’apprentissages nouvelles, ludiques et participatives. Mais il s’agit également de permettre la création de ses propres outils d’enseignement.Plus d’informations.https://www.facebook.com/opensign.eu/