Open Texts, un nouveau moteur de recherche de textes numérisés

Des textes qui remontent jusqu'au XVe siècle, numérisés et accessibles librement et gratuitement : le moteur de recherche Open Texts promet une recherche facilitée au sein d'un très vaste corpus de plus de 8 millions de documents textuels numérisés.Ces derniers proviennent, pour l'instant, de HathiTrust (4 millions de références), d'Internet Archive (2,9 millions de références), DigitalNZ, les bibliothèques Bodléiennes, de The Wellcome Collection, de la Bibliothèque nationale d'Écosse, de la Bibliothèque nationale du Pays de Galles et de l'université de Belfast. D'autres établissements devraient bien sûr y ajouter leur propre collection.Service expérimental, qui se présente comme « un moteur de recherche pour les livres », Open Texts propose son code source en accès libre sur GitHub, pour en faciliter l'amélioration et le partage.