Paris a froid Paris a faim : Paul Eluard récite “Courage”... et résistance

L’INA a encore déniché une perle, dans un texte qui fut repris pour le recueil Au rendez-vous allemand, en 1944. En trois temps, il évoque la détresse d’une capitale captive, et lance un appel à l’espoir et la révolte.« Courage exprime la misère et la détresse parisienne sous le régime nazi et appelle les Français à la rébellion. Dans cet extrait d’une émission de radio de 1958, c’est Paul Eluard lui-même qui déclame son poème », indique l'INA.Paris a froid Paris a faimParis ne mange plus de marrons dans la rueParis a mis de vieux vêtements de vieilleParis dort tout debout sans air dans le métroPlus de malheur encore est imposé aux pauvresEt la sagesse et la folieDe Paris malheureuxC’est l’air pur c’est le feuC’est la beauté c’est la bontéDe ses travailleurs affamésNe crie pas au secours ParisTu es vivant d’une vie sans égaleEt derrière la nuditéDe ta pâleur de ta maigreurTout ce qui est humain se révèle en tes yeuxParis ma belle villeFine comme une aiguille forte comme une épéeIngénue et savanteTu ne supportes pas l’injusticePour toi c’est le seul désordreTu vas te libérer ParisParis tremblant comme une étoileNotre espoir survivantTu vas te libérer de la fatigue et de la boueFrères ayons du courageNous qui ne sommes pas casquésNi bottés ni gantés ni bien élevésUn rayon s’allume en nos veinesNotre lumière nous revientLes meilleurs d’entre nous sont morts pour nousEt voici que leur sang retrouve notre cœurEt c’est de nouveau le matin un matin de ParisLa pointe de la délivranceL’espace du printemps naissantLa force idiote a le dessousCes esclaves nos ennemisS’ils ont comprisS’ils sont capables de comprendreVont se lever.Le recueil Au rendez-vous allemand est disponible aux éditions de Minuit.