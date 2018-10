Paris inaugure une place Jacqueline de Romilly

La ville de Paris s'est dotée d'une place Jacqueline de Romilly, inaugurée ce 2 octobre par la maire de la ville, Anne Hidalgo. Née le 26 mars 1913 à Chartres et disparue le 18 décembre 2010 à Boulogne-Billancourt, la grande helléniste française fut membre de l'Académie française, première femme professeur au Collège de France et première femme membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres.





crédit Google Maps

Élue en 1988 au fauteuil 7 de l'Académie française, elle avait présidé l'année précédente l’Académie des inscriptions et belles-lettres, où elle fut admise en 1975 — elle était alors la première femme à y faire son entrée.

Dans son discours de réception à l'Académie française, prononcé le 26 octobre 1989, elle évoquait « ce que nous tentons de faire dans une classe ou devant des étudiants : elle discute la valeur exacte des mots, elle examine le sens qu’impose ou le contexte, ou l’habitude de l’époque ; elle discute et compare ; bref, elle apprend à connaître et à comprendre le texte, avec ses beautés vivantes et sa complexité », énumérait-elle à propos d'une pièce de théâtre de son prédécesseur au fauteuil 7, André Roussin.

Ce 2 octobre 2018, Anne Hidalgo, maire de Paris, et Florence Berthout, maire du 5e arrondissement, ont inauguré la place Jacqueline de Romilly (1913-2010), située dans le 5e arrondissement, en présence de Hélène Carrère d'Encausse, Secrétaire perpétuel de l'Académie française, de Michel Zink, Secrétaire perpétuel de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, et de leurs confrères.

La place Jacqueline de Romilly se trouve à l’intersection de la rue Descartes et de la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, dans le 5e arrondissement.