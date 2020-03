Paris : le Centre d'archives LGBTQI en attente d'engagements de la mairie

Marche des fiertés à Rennes, en 2018

(CC-BY Missbutterfly, CC BY-SA 2.0)

Évoquée depuis le début des années 2000, l'idée d'un centre d'archives LGBTQI répondait à « une urgence déjà ancienne », comme le constatait le Collectif Archives LGBTQI dans un appel en 2017 . « [L]a mémoire des LGBTQI se meurt en silence », indiquait alors le collectif, qui a publié un communiqué, le 29 février dernier, dans lequel il déplore une absence de « confirmation écrite des engagements pris par la mairie de Paris au cours de la réunion du 20 janvier 2020 ».« Nous avons eu deux interlocuteurs à la mairie de Paris », nous explique Sam Bourcier, sociologue et membre du Collectif Archives LGBTQI, « Bruno Julliard, puis Emmanuel Grégoire [tous deux premier adjoint à la maire de Paris, Anne Hidalgo, NdR]. Lors des réunions avec Emmanuel Grégoire, nous avons appris qu'il ne pouvait pas tenir compte des conclusions de Bruno Julliard lors des réunions précédentes, car il n'avait pas eu de comptes-rendus écrits des échanges. »Aujourd'hui, le collectif appelle donc de ses vœux des engagements écrits de la part de la mairie de Paris, après une réunion avec Emmanuel Grégoire le 20 janvier dernier, en présence de Hélène Bidard, adjointe à l'égalité hommes-femmes et à la lutte contre les discriminations, et de Christophe Girard, adjoint à la culture. Lors de cette réunion sont abordés deux points cruciaux, le lieu d'hébergement du futur centre d'archives et le partenariat avec la mairie de Paris, avec des implications financières.« Nous demandons un compte-rendu de réunion écrit, et c'est bien le minimum, sinon nous devrons considérer qu'on nous a menés en bateau », souligne Sam Bourcier. Deux ans après l'appel du collectif, l'urgence est, on s'en doute, toujours d'actualité : « Nous devrions être en train de l'ouvrir, ce centre. Or, nous avons besoin de la mairie pour trouver un lieu, mais aussi en tant que partenaire, qui ne sera pas le seul, certes, mais qui sera un partenaire important. » Nous avons tenté de joindre la mairie de Paris pour plus de précisions.La question du financement du centre reste cruciale : « La mairie sait bien que des dépenses de fonctionnement seront nécessaires, pour un centre d'archives. Nous ne pourrons pas nous permettre de courir après les financements, par projet », souligne Sam Bourcier.En avril 2019, la mairie de Paris a publié un appel à projets pour un tel centre d'archives LGBTQI, qui n'a finalement pas abouti : le Collectif Archives LGBTQI n'y a pas répondu, car « cela aurait trahi notre logique d'archives communautaires. Nous voulons des archives où les usages seront variés, avec des publics variés, et pas seulement des historiens, ce qui n'intéresse pas les institutions qui s'occupent des archives. Nous avons l'expertise, qu'on nous laisse travailler », indique le membre du collectif. Ce dernier souhaiterait mettre en place un lieu d'accueil, de discussions et de valorisations des archives, capable d'héberger différents événements.Dans l'attente d'un lieu, le travail de collecte physique n'a pas pu commencer : cela dit, le Collectif Archives LGBTQI a commencé le travail de collecte orale, avec la production et la diffusion de plusieurs podcasts sur la chaine du collectif, La Fièvre . En attendant des engagements écrits de la mairie de Paris, le collectif poursuit sa recherche de partenaires, notamment auprès des campus universitaires.