Paris : les bouquinistes des quais de Seine se rapprochent de l'UNESCO

Des années de revendications déjà

Poursuivre la mobilisation, à la baguette ?

Les bouquinistes parisiens souhaitent figurer au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO – au même titre que d’autres grandes traditions mondiales. Mais avant que le dossier ne soit présenté, il fallait convaincre la rue de Valois.C’est chose faite, puisque Franck Riester a accepté d’inclure « traditions et savoir-faire des bouquinistes des quais de Paris », dans l’inventaire national.Depuis plusieurs années, Jérôme Callais, président de l’association Culturelle des Bouquinistes de Paris, se bat pour que la profession soit reconnue sur la scène internationale. Les pétitions et les adresses aux pouvoirs publics n’ont pas manqué, soutenues par la mairie du Ve arrondissement de Paris, première concernée, oui peu s’en faut.C’est en juin 2018 qu’une demande de reconnaissance auprès du ministère de la Culture a été officiellement formulée. Et quelques mois, et un remaniement ministériel plus tard, finalement acceptée.Dans un communiqué, la mairie du Ve rappelle que « Paris est la seule ville du monde où coule un fleuve encadré par deux rangées de livres comme l’a écrit Blaise Cendrars ». Et c’est « grâce aux bouquinistes qui contribuent significativement à l’âme littéraire de la Ville lumière ».Florence Berthout, la maire, s’en félicite également : « Les traditions et savoir-faire des bouquinistes des quais de Paris inscrits à l’Inventaire national du Patrimoine culturel immatériel. 1ère étape vers l’inscription au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO ! » Et d’inciter à poursuivre la mobilisation aux côtés de la profession.On compte à ce jour près de 230 guérites qui s’alignent et suivent les quais de Seine sur quelque trois kilomètres. Ils sont véritablement l’une des figures touristiques typiques de la capitale.La France dispose d’une candidature tous les deux ans et le processus devrait prendre deux ans encore, annonçait Isabelle Chave, conservatrice en chef du patrimoine au ministère de la Culture. Or, parmi les concurrents aux bouquinistes, le lobbying de la baguette ou encore celui des bistrots pourraient retarder encore cette valorisation.