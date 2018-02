Paris : une bibliothèque d'Ormesson, des hommages à Dorin et Cahun

Trois séances du Conseil de Paris ont eu lieu ces 5, 6 et 7 février 2018 : parmi les points abordés, plusieurs propositions portaient sur les hommages à rendre, à travers l'attribution d'un nom de personnalités à des rues ou des lieux publics. Une bibliothèque parisienne portera bientôt le nom de Jean d'Ormesson, tandis qu'une rue Françoise Dorin et une rue ou un lieu public Claude Cahun feront également leur apparition.

Le groupe « Majorité présidentielle » du XVIIe arrondissement, qui rassemble Jérôme Dubus, Cédric Lecomte-Swetchine et Jean-Louis Vincent avait déposé un vœu pour rendre hommage à la comédienne et auteure Françoise Dorin en attribuant son nom à une rue de l'arrondissement, où elle était née le 23 janvier 1928. Qui plus est, l'auteure et dramaturge avait vécu une partie de son enfance au 5, rue des Batignolles.

Après une adoption à l'unanimité au Conseil de Paris, le nom de Françoise Dorin sera donné à à l’une des rues de la ZAC des Batignolles.

Déposé par les mêmes conseillers, un vœu relatif, cette fois, à un hommage à Jean d'Ormesson a lui aussi été adopté, rapporte l'AFP. L'écrivain disparu en décembre 2017 devrait avoir une bibliothèque à son nom. « La mort de Jean d'Ormesson a créé une émotion très forte au sein de la population française et parisienne. Il incarne l'esprit français et parisien à lui seul. Il mérite d'avoir un lieu qui lui rend hommage. Il était un Parisien physiquement et intellectuellement. Il est né et a vécu toute sa vie au 97, rue du Bac (VIIe) et a étudié Lycée Henri-IV, puis à l'École normale supérieure » expliquait Jérôme Dubus, d'après Le Figaro.

Enfin, le groupe « Démocrates et Progressistes » a souhaité rendre un hommage à Claude Cahun, photographe et auteure née Lucie Schwob, qui verra son nom attribué à une rue ou un lieu public.