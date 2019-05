Parlez-vous le “Génération Z” ? Dix mots pour (mieux) les comprendre

Mr Seb, CC BY ND 2.0

Les 10 mots retenus par Babbel prêteront à sourire : le terme de troll existe probablement depuis la création d’internet pour désigner une personne attisant la polémique dans la moindre conversation. D’ailleurs, c’est de cette race impie de partisans de la discorde qu’est venue le fameux Point ou Loi de Godwin, exprimée par Mike Godwin : plus une conversation s’étend sur la toile, plus elle voit la possibilité d’aboutir à évoquer les nazis, les camps de concentration ou Hitler.Chose plus amusante avec le verbe spoiler, puisque ce dernier a finalement été traduit et admis en français sous sa traduction de divulgâcher — lequel est d’ailleurs entré, avec d'autres très jolis, dans le dictionnaire Larousse Quant aux autres termes, ils sont à retrouver ci-dessous, avec des explications et définitions méthodiques, gniark, gniark gniark... :: en lien direct avec les hater, un troll est une personne qui empoisonne les discussions sur les réseaux sociaux. Bien souvent avec un faux profil, elle vient poster des commentaires inappropriés, hors sujet et provocants, pour perturber la conversation normale. Les marques ont très peur des trolls et des dommages qu’ils peuvent faire.il y a beaucoup de haters dans le monde, ces personnes qui expriment leurs opinions péjoratives et qui diffusent des sentiments négatifs. Les réseaux sociaux en comptent beaucoup, des “haineux” professionnels.il ne s’agit pas ici du problème très sérieux du stalking, mais d’une version plus légère qui a lieu sur les réseaux sociaux. On stalke quelqu’un quand on “espionne” son profil Facebook ou Instagram, car cette personne nous plait. On le fait en général par l’intermédiaire d’un ami commun et à la fin, notre coup de cœur n’a plus de secret pour nous !décrit un courant présent dans la sphère culturelle dans un sens large. Conventionnel, dominant, suivi par la majorité.ce terme fait référence à quelqu’un ou quelque chose “au hasard”, que l’on ne connaît pas. Par exemple, on entend souvent dire “Une personne random a commencé à me parler”. Ce terme reste teinté de négativité.: ce terme nous vient de l’anglais “relation”, relation (amoureuse). Il désigne le fait, pour un fan d’une œuvre de fiction, de partager sur les réseaux sociaux ses préférences pour un couple, ou quels personnages de cette série devraient être ensemble. Par exemple, beaucoup de fans parlaient de Harry et Hermione dans Harry Potter, même si ces personnages n’étaient pas ensemble dans les livres. Aussi valable pour des personnes de la vraie vie.: ce mot nous vient directement du flirt online. Les personnes ayant déjà utilisé une application de rencontre ont déjà dû le croiser à de nombreuses occasions. Il y a un match quand deux personnes se plaisent. Par extension, on parle de match pour tout type de relation. Exemple : j’ai super bien « matché » avec ma nouvelle BOSS.ce mot est à présent utilisé sur tous les réseaux sociaux. Il désigne les utilisateurs qui suivent la page d’un autre utilisateur ou d’une marque, pour en recevoir les actualités. Avoir un grand nombre de followers permet de prouver sa notoriété et son importance, au-delà du monde virtuel.se dit d’une personne qui est très suivie sur les réseaux sociaux, grâce à sa bonne réputation et une certaine crédibilité sur un thème ou un intérêt particulier. Cela lui donne la capacité « d’influencer » le comportement d’achat des consommateurs, ce qui le.a rend très intéressant.e pour les marques.Mieux vaut connaître ce terme si on adore lire des livres ou regarder des séries ! Cela signifie raconter la suite des évènements ou le dénouement de l’histoire à quelqu’un qui ne la connaît pas encore, ce qui ruine son expérience. Les journalistes savent qu’il s’agit d’un procédé craint et odieux, et écrivent souvent en début d’article “”.