Participez à la traduction des archives de la Révolution Française

En 1789, un mouvement inédit en Europe ébranlait la France. La Révolution était en marche et durera jusqu’à la décapitation du Roi. Durant cette période, les événements, discours et jugements ont été documentés grâce à des milliers de pamphlets et de journaux devenus aujourd’hui de véritables trésors historiques.

La bibliothèque Newberry de Chicago possède plus de 30.000 de ces pamphlets et 23.000 numéros des quelque 180 périodiques en circulation entre 1780 et 1810. Ces documents laissent voir les points de vue variés de l’époque entre ceux qui se battaient pour faire tomber le Roi et ceux qui continuaient de le défendre envers et contre tout. Une partie de cette collection « parmi les plus complètes au monde » a d’ores et déjà été numérisée, classée et mise à disposition du public.

Cette numérisation n’est qu’une première étape de mise à disposition de ces ressources. La bibliothèque se lance maintenant dans un projet participatif de traduction des documents rédigés parfois en français, parfois en latin ou autres, pour les mettre à disposition du public anglophone. Cette initiative a pour but « d’en élargir l’accès, d’aider à l’enseignement en salle de classe et de soutenir les bourses d’études ».