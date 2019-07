Partir en Livre jusqu'à New York avec Fly Away with Books

Le festival Fly Away with Books été lancé par les services culturels de l’ambassade de France à New York dans le cadre de son programme familial Kids Trail et s’inspire de l’événement Partir en Livre . Il a pour vocation de rapprocher les enfants et la lecture en utilisant les livres comme objets interactifs pour afin d'inspirer leur curiosité.Bénédicte de Montlaur, conseillère culturelle à l’ambassade de France aux États-Unis, déclare : « Alors que le monde est de plus en plus centré sur la technologie, Fly Away with Books s’efforce de donner aux nouvelles générations l’occasion de renouer avec des livres en dehors du contexte scolaire et d'explorer les ressources extraordinaires qu’ils renferment. De l’artisanat et des jeux à l’heure du conte en groupe, cette série d’ateliers donnera aux enfants de New York l’occasion de laisser libre cours à leur imagination. »Plusieurs ateliers seront proposés dans divers lieux de New York : la librairie Albertine, la bibliothèque de Tompkins Square, la bibliothèque Inwood, le centre d’éducation environnementale Brooklyn Bridge Park Conservancy et le French Institute Alliance Française (FIAF). Le festival sera gratuit et ouvert aux enfants francophones et anglophones de 4 à 10 ans.Pour animer ces ateliers, quatre auteurs-illustrateurs français seront présents :Anouck Boisrobert et Louis Rigaud sont les auteurs-illustrateurs de 10 livres pop-up, dont 4 ont été traduits en anglais. Popville (Roaring Brook Press, 2010) ; Wake up, Sloth! (Roaring Brook Press, 2011) ; Under the Ocean (Tate Publishing, 2014); That’s My Hat! (Thames & Hudson, 2016) qui a reçu le prix Bologna Ragazzi en 2018.Lucie Brunellière est une graphiste et illustratrice spécialisée dans les albums pour enfants, ses deux livres traduits en anglais sont Deep in the Forest (Abrams, 2017) et Deep in the Ocean (Abrams, 2019)Le travail de Marie-Laure Cruschi (alias Cruschiform) se situe à l’intersection de l’art, du graphisme, de l’illustration et de la typographie. Ses deux livres traduits en anglais sont Full speed ahead ! (Abrams, 2014) et Colorama (Prestel, 2018).Fly Away with Books est organisé en partenariat avec la bibliothèque publique de New York, Albertine Books, le Centre d’éducation environnementale de la Brooklyn Bridge Park Conservancy et l’Alliance française (FIAF).Le calendrier complet du festival est à retrouver sur le site