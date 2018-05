Partir en Livre obtient le label Année Européenne du Patrimoine Culturel

Au côté de plus de 450 manifestations déjà labellisées telles que la Nuit européenne des musées et la Fête de la musique, le festival Partir en Livre rejoint la carte interactive du site du ministère de la Culture dédié à cette année. La 4e édition de ce festival se tiendra du 11 au 22 juillet prochain. Avec 4 000 événements dans toute la France l’an dernier, la manifestation tend à rassembler les jeunes autour de la lecture en garantissant des événements gratuits et accessibles à tous sur l’ensemble du territoire.Soutenu par le ministère de la Culture et organisé par le Centre National du Livre avec la participation du Salon du Livre et de la presse jeunesse en Seine Saint-Denis, le festival fait partie des 15 manifestations nationales du ministère de la Culture depuis l'an dernier. La programmation 2018 a d’ores et déjà sélectionné 70 événements parmi ses appels à projets.Au cœur de l’initiative Année européenne du patrimoine culturel 2018, un véritable désir de valoriser les initiatives assurant la conservation, la sauvegarde, mais aussi la diffusion du patrimoine auprès d’un public large et diversifié. C’est pourquoi le communiqué rappelle que le label peut s’appliquer à tout type de patrimoine et à tout type de projet à toutes les échelles.En France, le processus de labellisation est déconcentré et confié aux Directions régionales des Affaires culturelles (DRAC). L'initiative repose ainsi sur leur connaissance du terrain et de ses publics pour sélectionner les manifestations les plus à même de porter le label.