Partir en vacances avec les Fables de la Fontaine illustrées par Voutch

Mercredi 5 juin 2019, près de 600 élèves de CM2 auront la chance de se voir remettre l’édition 2019 du livre pour les vacances au Grand Palais de Paris. Ils seront accueillis par Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, et Franck Riester, ministre de la Culture, accompagnés du dessinateur Voutch qui a illustré cette nouvelle édition.





Le Loup et l'Agneau, gravure de Grandville (Bibliothèques de Nancy - CC BY-SA 2.0) Le Loup et l'Agneau, gravure de Grandville (Bibliothèques de Nancy - CC BY-SA 2.0)



L’opération « un livre pour les vacances » est organisé pour la troisième année consécutive. Les écoliers de CM2 vont recevoir un recueil des Fables de La Fontaine afin de les accompagner durant leurs vacances d’été.



Cette édition spéciale réunit littérature et art du dessin, dans la tradition des artistes qui ont fait dialoguer, depuis le XVIIe siècle, les fables avec des œuvres plastiques. En voici deux exemples avec les célèbres gravures de l'illustrateur Gustave Doré :



< > Le Lion et le Rat, gravure de Gustave Doré L'Ours et l'Amateur des jardins, gravure de Gustave Doré



Après Joan Sfar, c’est le dessinateur Voutch qui a accepté de mettre son talent au service du projet cette année en illustrant vingt-six fables du livre pour les vacances. Il est notamment connu pour ses dessins d'humour, comme Tout s'arrange, même mal et Le futur ne recule jamais, publiés aux éditions du Cherche Midi. Il a également été auteur et dessinateur pour des albums jeunesse dont Albert, le petit cochon propre (éditions Mila) ou encore La petite grenouille qui avait mal aux oreilles (éditions Circonflexe).



Voici le programme de la matinée pour l'ensemble des élèves et des accompagnants participants :



L'opération « un livre pour les vacances » est principalement mené par CANOPE (Réseau de création et d'accompagnement pédagogiques) avec le soutien du groupe La Poste.