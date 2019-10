Partir sur les traces de Victor Hugo dans la Manche

(crédit D.Daguier)





« Le Mont-Saint-Michel est pour la France ce que la grande pyramide est pour l’Égypte. Il faut le préserver de toute mutilation. Il faut que Le Mont-Saint-Michel reste une île. Il faut conserver à tout prix cette double œuvre de la nature et de l’art » (Actes et paroles, III, Depuis l’exil, 14 janvier 1884, Œuvres Complètes de Victor Hugo, tome V, p. 1471.)

On connaît Victor Hugo pour ses promenades, au cours desquelles il cultivait ses réflexions et autres rêveries. Mais avant que d'être contraint à l'exil et de finir par leur préférer celles menées en solitaire, c'est bien l'entièreté de sa vie qui s'est déroulée au rythme du voyage. C'est au cours de l’été 1836, qu’en compagnie de sa compagne d’alors Juliette Drouet, l’illustre écrivain foule de ses pas les terres de la région Normande, depuis la Manche jusqu’au Calvados.Le lancement du parcours « sur les pas de Victor Hugo » vient concrétiser l’annonce faite d'un tel projet par le Président du conseil département de la Manche, Marc Lefèvre, à la Maison Victor Hugo de Paris en mars dernier. L’initiative a pour but de contribuer à la valorisation du patrimoine et de la culture paysagère du territoire, en s’appuyant sur les écrits laissés par l'auteur lors de son voyage. Un travail dont la réalisation a été rendue possible grâce à l'œil avisé de Gérard Pouchain, spécialiste de l’auteur du XIXe siècle et biographe de Juliette Drouet.Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un nouveau projet du territoire datant de juin 2018 et qui vise à contribuer à son attractivité touristique, et a été mise en oeuvre grâce aux contributions des Archives départementales, de l’agence d’attractivité du territoire Latitude Manche, ainsi que de l’organe territorial Manche numérique, créateur de l’application gratuite Kit M.Celle-ci servira à accompagner les itinérants le long de leur parcours qui, sous l’allure d’une « route littéraire », sera ponctué de neuf bornes interactives, s’étendant du Mont-Saint-Michel à Barfleur. Au détour de chacun d'entre elles, les promeneurs pourront enrichir leur connaissance du territoire sous le prisme des écrits de Victor Hugo sur son séjour en 1836.Une semblable démarche avait été entreprise sur l'île de Guerney, et dont la rédaction avait sélectionné les quelques lieux cultes à visiter