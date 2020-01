Patrick Chamoiseau, nouveau titulaire de la Chaire d'écriture de Sciences Po

Lauréat du Prix Goncourt 1992 pour Texaco (Gallimard), primé à maintes reprises, Patrick Chamoiseau est auteur de romans, contes, essais, scénarios. « Le sujet et les formes de la créolité traversent son œuvre », rappelle l'établissement dans un communiqué. Les livres de Patrick Chamoiseau ont notamment été publiés par les éditions Gallimard, Seuil, Sonatine ou Philippe Rey.La chaire d’écrivain en résidence de Sciences Po accueille un nouvel écrivain chaque semestre, qui dispense deux cours d’écriture de fiction à Paris et anime des masterclasses au sein des campus en régions. La présence et les interventions d'un auteur offrent la possibilité de « renforcer l'expression créative des étudiants et [de] leur permettre de développer une réflexion critique et originale ».La chaire d’écrivain en résidence s’insère dans l’offre pédagogique du Centre d’écriture et de rhétorique ouvert en septembre 2018, dont les cours et activités s’organisent autour de trois axes principaux : l’argumentation, les arts oratoires et l’écriture créative.Patrick Chamoiseau et Marie Darrieussecq échangeront le lundi 27 janvier prochain sur l'importance de l'écriture, des langues, de la créativité et sur leur rôle de titulaire de la chaire d'écrivain en résidence de Sciences Po. L'événement est organisé en partenariat avec la Fondation Simone et Cino Del Duca et le groupe Fnac Darty.Les inscriptions pour assister à l'événement s'effectuent à cette adresse Lundi 27 Janvier 2020de 19h15 à 21hAmphithéâtre Simone Veil28, rue de l'UniversitéParis VIIe