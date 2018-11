Patrimoine : des affiches, photos et documents libres de droits

La Bibliothèque du Congrès américaine est l'établissement patrimonial du pays : en conséquence, elle est chargée d'archiver et de numériser les documents qu'elle conserve. Mais elle s'assure aussi que ces numérisations sont accessibles à tous, à travers un site internet très développé. Pour faciliter la réutilisation et la découverte des documents du domaine public, la Library of Congress les a réunis dans une base de données très pratique.

La Bibliothèque du Congrès présente une série de « boîtes » contenant différents types de documents, qu'il s'agisse d'affiches, de photographies en tous genres, de dessins, de portraits présidentiels ou encore de discours officiels. Certains ont déjà été dévoilés, comme ces estampes japonaises précisément numérisées et mises en ligne dans un niveau de qualité rare, mais d'autres sont en ligne pour la première fois.

Il est par ailleurs possible d'utiliser toutes ces ressources gratuitement, car elles relèvent du domaine public. L'établissement indique ainsi que ce contenu « est dans le domaine public, n'a pas de copyright connu ou a été défini comme utilisable par le public par l'ayant droit ». Il est ainsi possible d'utiliser, de réutiliser et de modifier les fichiers proposés, précise la Library of Congress.

Brünnhilde, 1936 Gregg Arlington Lost on the field of Chickamauga - Adolph Metzner



En plus des documents proposés dans cette base de données plutôt visuelle, la Library of Congress proposer de découvrir des livres, des journaux, des manuscrits ou même des cartes, eux aussi libres de droits.



La base de données est par ici.

via Open Culture