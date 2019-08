Patrimoine écrit et numérisation, une alliance pour la valorisation

(photo d'illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Le programme du séminaire est le suivant :Accueil et allocution de bienvenueActualitésPar Pascale Mounier, maître de conférences, EA 4256, Université de CaenNormandie LASLARPrésentation des fonds emblématiques des Archives départementales de Seine-MaritimePar Vincent Maroteaux, directeur et Marie Groult, chef du service des collections et du développement scientifique, Archives départementales de Seine-MaritimeL’annotation collaborative aux Archives départementales de Seine-Maritime, lancement, fonctionnement et évaluation du dispositifPar Marie Groult, Archives départementales de Seine-MaritimePauseLa Bibliothèque bleue publiée en Normandie (XVIIe -XIXe siècles) : une collection de livres à succèsPar Pascale Mounier, Université de Caen Normandie et Sophie Biard, conservatrice, bibliothèque Alexis de Tocqueville, Caen la merRepas (15€ sur inscription avec règlement sur place)L’édition numérique de la correspondance générale de Flaubert : un chantier collaboratifPar Danielle Girard et Yvan Leclerc, professeurs, Université de Rouen Normandie, Centre Flaubert, CÉRÉdI (Centre d’Études et de Recherche Éditer/Interpréter)Le partenariat entre la bibliothèque de Rouen et l’UniversitéPar Raphaëlle Krummeich, ingénieure recherche, IRIHS, Université de Rouen Normandie et Anne-BénédicteLevollant, conservatrice, ou Aurélie Lâpre, responsable de la bibliothèque Villon, Rouen nouvellesbibliothèquesVendredi 20 septembre 2019Pôle Culturel Grammont - Bibliothèque Simone-de-Beauvoir - Archives départementales de Seine-Maritime42 rue Henri II PlantagenêtRouen