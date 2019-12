Patrimoine en danger : reconstruire, oui, pas n'importe comment !

Ouvrage d’alerte, ce manifeste-essai sera proposé ce mardi 3 décembre aux étudiants architectes et ingénieurs, mais également députés et sénateurs. Une diffusion de 5000 exemplaires, gratuitement, pour présenter ce livre comme une « information d’utilité publique ».Patrick Coulomel entend jeter, bien volontiers, un pavé dans la mare des mauvaises habitudes prises par les organisations humanitaires. Depuis une quinzaine d’années que lui intervient sur le terrain, il s’agace — et l’épisode Notre-Dame de Paris, en avril dernier, a fait déborder la coupe.Au menu, les méthodes de travail et la situation de l’humanitaire, pour ce qui touche aux reconstructions de sites — avec cette conclusion : « Ce n’est pas brillant. ».Son livre se veut donc une tentative pour apporter un éclairage spécifique, et pour ce faire, la diffusion gratuite s’imposait. Ainsi, 5 000 exemplaires sont offerts ce 3 décembre 2019 aux étudiants, devant les écoles d’architecture (ENSA Paris — Belleville, Paris‐Val‐de‐Seine et Versailles) et d’ingénieurs (école Nationale des Ponts et Chaussées, école d’ingénieurs Denis‐Diderot de l’université Paris‐VII, ESTP Paris).On le retrouvera aussi à l’entrée de l’Institut d’études politiques de Paris, de l’École des hautes études commerciales de Paris (HEC), de l’École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC), et devant l’Assemblée nationale, le Sénat et ainsi qu’à l’Agence française de développement.Le livre sera disponible par la suite sur simple demande au siège de la fondation des Architectes de l’urgence ou par mail, à info@archi‐urgent.com.