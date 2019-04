Patrimoine : Notre-Dame de Paris, par les mots et la pierre

Ce matin du mardi 16 avril 2019, le soleil s’est levé sur un Paris endeuillé. La veille, vers 18h50, un feu s’est déclenché dans les combles de Notre-Dame de Paris. Les flammes ont ravagé la charpente, et la flèche à la pointe de l’édifice s’est écroulée une heure plus tard. Retour sur ce lieu puissant, d’histoire et de chimères, parmi les plus emblématiques de la Capitale.



Livre d'heures d'Étienne Chevalier, Jean Fouquet





Notre-Dame de Paris : de l’Histoire au roman

« Tous les yeux s’étaient levés vers le haut de l’église. Ce qu’ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d’étincelles, une grande flamme désordonnée et furieuse dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée. Au-dessous de cette flamme, au-dessous de la sombre balustrade à trèfles de braise, deux gouttières en gueules de monstres vomissaient sans relâche cette pluie ardente qui détachait son ruissellement argenté sur les ténèbres de la façade inférieure. »







Notre-Dame de Paris : lieu de rêves et de chimères

« Si belle qu’elle se soit conservée en vieillissant, il est difficile de ne pas soupirer, de ne pas s’indigner devant des dégradations, des mutilations sans nombre que simultanément le temps et les hommes ont fait subir au vénérable monument. »

Cathédrale de l’archidiocèse de la Capitale, la construction de Notre-Dame de Paris, lancée sous l’impulsion de l’évêque Maurice de Sully en 1163, s’étend sur plus de deux siècles. Les maîtres d’œuvre se sont succédé : Jehan de Chelles, Pierre de Montreuil, Pierre de Chelles, Jean Ravy, puis Jean le Bouteiller et enfin Raymond du Temple.Édifice à la fois religieux et patrimonial, elle a abrité de nombreux épisodes de l’histoire de France. L’arrivée de la Sainte Curonne en 1239, le sacre de Napoléon 1er en 1804, le baptême du duc de Bordeaux en 1821, mais aussi les funérailles de plusieurs présidents de la IIIe République comme Adolphe Thiers, Paul Doumer, ou plus récemment des cérémonies rendant hommage à Charles de Gaulle (1970), Georges Pompidou (1974) ou François Mitterand (1996).« En résumé, Notre Dame est un musée d’histoire, d’architecture, d’archéologie, de peinture, de sculpture, d’objets curieux et précieux », écrit M. de Lalande en 1875 dans sa notice de Notre-Dame de Paris . « C’est pourquoi, ce qui caractérise Paris n’est ni le Louvre, ni le Panthéon, ni aucun autre monument, c’est Notre Dame. [...] Elle veille sur Paris, et protège la France. »D’autres guides ont été publiés pour relater l’histoire de Notre-Dame, mais aussi pour donner les éléments clés d’une visite de l’édifice. Par exemple, Notre-Dame de Paris : guide complet artistique et religieux , par l’abbé C. Geispitz en 1878.Lieu romanesque par excellence, elle a aussi inspiré l’un des plus grands chefs-d’œuvre de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Des extraits de l’ouvrage ont d’ailleurs fleuri sur les réseaux sociaux. Avec certains passages vus comme prémonitoires :Le roman, publié en 1831 chez Charles Gosselin a aussi fait l’objet de nombreuses critiques. Dans Notre-Dame de Paris, fantaisies archéologiques et historiques de Victor Hugo , son auteur, Charles Vuillermet, pointe du doigt toutes les incohérences du roman.« Notre-Dame de Paris renferme de telles erreurs archéologiques et historiques qu’on ne saurait excuser l’auteur d’avoir méconnu à ce point la vérité. »Il donne l’exemple de l’incipit : « Il y a aujourd’hui trois cent quarante-huit ans six mois et dix-neuf jours que les Parisiens s’éveillèrent au bruit de toutes les cloches sonnant à grande volée dans la triple enceinte de la Cité, de l’Université et de la Ville », un début jugé « malheureux, car la sonnerie à grande volée n’était pas pratiquée au Moyen-Âge ». Sans pitié.La légende de Quasimodo, sans doute la plus connue autour de l’édifice, n’est pourtant pas la seule. En 1892, Pauline de Grandpré publie Les Légendes de Notre-Dame de Paris , un ouvrage qui recense tous les mythes autour de ce monument.« Lire un livre sur Notre Dame est une lumière et une bénédiction. [...] L’histoire de Notre-Dame c’est en grande partie l’histoire de la France » écrit-elle.Richesse architecturale hors du commun, Notre-Dame de Paris allie l’art du gothique primitif et du gothique rayonnant. Un lieu voué aux rêves, aux chimères, mais aussi aux miracles. Dans Le Miracle arrivé en l’église Notre-Dame de Paris ce 28e avril 1626 , son auteur, Cresonnet, relate qu’une femme de 26 ans, paralysée des hanches depuis 10 ans, aurait retrouvé l’usage de ses jambes après s’être agenouillée devant la cathédrale.Un premier miracle, loin d’être isolé. En effet, il existe plusieurs récits et comptes-rendus de miracles qui seraient survenus dans la cathédrale, notamment au XVIIe siècle. Récit véritable du miracle arrivé en l’église de Paris le jour de L’Assomption Notre-Dame raconte entre autres l’histoire de Marie Varenne, qui aurait retrouvé l’usage de ses bras et de sa jambe droite dans la cathédrale.Dans l’attente d’un nouveau miracle, et même si Victor Hugo ne connaissait peut-être pas tous les détails techniques de l’édifice, il savait manier l’écriture du cœur :On notera d'ores et déjà l'initiative de deux libraires, la librairie Michel de Fontainebleau et la librairie Saint-Pierre de Senlis, qui lancent un appel aux libraires à reverser les bénéfices des ventes du roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo à la collecte pour la reconstruction de la cathédrale. ActuaLitté reviendra rapidement sur ce mouvement de solidarité.