Patrimoine : recettes, manuscrits et livres culinaires, du XVIIe siècle à nos jours

Illustration : extrait d'un menu pour enfants de la Southern Pacific Railroad Company, 1939

« Les volumes numérisés donnent aux utilisateurs un aperçu de l'étendue et de la diversité de notre collection culinaire. Nous encourageons les usagers à accéder à ces trésors nouvellement numérisés et à les partager, que ce soit à des fins de recherche scientifique ou pour leur simple plaisir », souligne Lynda Claassen, responsable des collections spéciales et des archives pour la bibliothèque.La collection, dont une centaine de documents ont pour l'instant été numérisés, propose en effet un voyage dans le temps qui va jusqu'au XVIIe siècle, avec un traité sur l'art de la cuisine signé par l'écrivain et cuisinier espagnol Francisco Martínez Motiño, de 1610.Des manuscrits portant sur la cuisine mexicaine, qui datent du XIXe siècle, sont des exemples de la manière dont la cuisine peut intégrer des cultures étrangères, et pleinement les assimiler dans d'autres recettes. Des livres de recettes, des publicités ou encore des traités culinaires rendent compte de l'importance de la cuisine dans la culture, au quotidien.Les archives sont accessibles à cette adresse