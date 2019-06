Patrimoine : un ouvrage du XIXe siècle entièrement réalisé avec des pochoirs

Deux pages extraites des Offices propres à l'usage de l'église paroissiale de Vincennes, via Gallica

Attention rareté et curiosité ! Manuscrit? Imprimé ? Aucun des deux ! Ce livre de 1804 est intégralement fait au pochoir ! Il y en a quelques uns à @laBnF, dans des départements très différents : nos ancêtres ne savaient pas trop quoi en faire notez le parchemin de remploi :) pic.twitter.com/DdMVxPlWvE — Frédéric Manfrin (@fred_manfrin) June 19, 2019



Sur Twitter, Frédéric Manfrin, conservateur à la Bibliothèque nationale de France et chef du service Histoire au sein de la direction des collections, a partagé quelques photographies de l'exemplaire de l'ouvrage conservé à la BnF. « Attention rareté et curiosité ! Manuscrit ? Imprimé ? Aucun des deux ! Ce livre de 1804 est intégralement fait au pochoir ! », explique-t-il.La technique du pochoir est ancienne, et apparait plusieurs siècles avant le développement de l'impression mécanique : elle est l'une des premières techniques de fabrication « en série » des documents écrits. Les pochoirs étaient particulièrement utilisés pour les ouvrages religieux, à la mise en page particulière ou aux dimensions inhabituelles.L'usage des pochoirs dans l'édition n'a pas disparu du jour au lendemain : après l'impression en noir et blanc des gravures dans les pages des premiers livres imprimés, il arrivait que des pochoirs soient utilisés pour y ajouter des couleurs. Mais cette opération reste particulièrement coûteuse et fait grimper le prix de l'ouvrage. À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, le pochoir devient au contraire un moyen de colorer plus rapidement et de manière économique des ouvrages populaires.Selon Frédéric Manfrin, le recours au pochoir, dans ce cas précis, s'explique par un manque de moyens : « Cela coute très cher de faire graver une partition », explique-t-il.L'ouvrage pourra être consulté en intégralité sur Gallica