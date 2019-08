Pays-Bas : 700 000 publications scientifiques en accès ouvert

(photo d'illustration, Gideon Burton, CC BY-SA 2.0)

NARCIS (pour National Academic Research and Collaborations Information System) est un portail national, aux Pays-Bas, consacré à la recherche scientifique et à ses résultats : la plateforme propose ainsi un accès libre et complet aux articles des chercheurs de la communauté des universités néerlandaises.Petit à petit, à mesure que les barrières liées au droit d'auteur des éditeurs ou aux embargos des revues tombent, de plus en plus d'articles se retrouvent sur NARCIS : le portail scientifique évoque « un tournant », alors qu'il décompte quelque 700.000 articles et documents disponibles sur ses pages. Auxquels s'ajoutent 1,25 million d'autres documents qui ne sont pas accessibles en intégralité sur NARCIS, mais par d'autres biais recensés sur la plateforme.Les Pays-Bas font partie des pays les plus volontaristes en matière d'accès ouvert, selon lesquels un maximum de publications scientifiques, surtout celles issues de la recherche financée par des fonds publics, devrait être accessible à tous.Plusieurs associations d'universités néerlandaises, comme la VSNU, la NWO ou encore la KNAW, l'Académie royale des arts et des sciences, se sont engagées aux côtés de l'Union européenne pour mettre en œuvre le Plan S, qui vise à améliorer l'accès aux recherches scientifiques. Et elles n'ont pas hésité à s'opposer à certains éditeurs scientifiques dont les conditions étaient jugées trop restrictives.