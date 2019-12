Pédagogie alternative : les éditions Ecole Vivante rejoignent Editis

pixabay licence



Créée en 2009, Ecole Vivante est spécialisée dans l’édition d’ouvrages d’éducation novatrice et créative (pédagogie Montessori, pédagogie Freinet…). Elle s’adresse à toute la communauté éducative (enseignants, parents, orthophonistes…) à travers des livres de pédagogie active et innovante.Les éditions École Vivante rejoindront Editis Éducation et Référence. Le catalogue sera exploité et développé par les éditions Retz et diffusé par Editis.« Par ce rapprochement, nous souhaitons renforcer notre capacité à accompagner les enseignants dans la mise en œuvre de dispositifs innovants. Nous aurons à cœur, avec les équipes de diffusion, de défendre ces ouvrages en librairie. Nous souhaitons aussi mieux faire dialoguer l’ensemble de la communauté éducative », déclare Stéphane Bureau, Directeur des éditions Retz.Voilà quelques mois, la société Nathan, filiale d’Editis, annonçait le rachat de la maison L’Agrume , intégrant cette fois le pôle jeunesse.