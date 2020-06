Pédagogies alternatives : prendre en compte l'enfant et ses intérêts

Conçu par Sylvain Wagnon, cet ouvrage propose une réflexion approfondie et complète sur les pédagogies : Montessori, Freinet, Decroly, Steiner-Waldorf, Écoles démocratiques Sudbury, instruction à la maison, Forest schools, Écoles écocitoyennes..L’idée est de « repenser l’éducation pour mieux prendre en compte l’enfant et ses intérêts », assure l’auteur.Professeur en sciences de l’éducation à l’Université de Montpellier, Sylvain Wagnon est responsable du Centre d’étude en histoire de l’éducation de la faculté d’éducation (Cedrhe). Ses recherches explorent l’histoire de l’éducation nouvelle et l’essor des pédagogies alternatives.Il est auteur de nombreux ouvrages sur l’histoire de pédagogies alternatives. Curieux des attentes parentales, et dirige des ateliers de recherches pour être au plus près des pratiques familiales.[à paraître 26/08] Sylvain Wagnon – Comprendre et mettre en application les pédagogies alternatives – Hatier – 9782401034921 – 15,90 €