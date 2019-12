Pictor, un générateur d'enluminures qui s'adapte à tous les textes

« Pictor » et « ActuaLitté », version enluminures

Le fonctionnement et l'utilisation de Pictor sont limpides : le nom de l'outil évoque le pendant du « scriptor », le scribe, qui était chargé, de son côté, d'apporter des illustrations et de la couleur aux manuscrits.« On peut donc parler de “manuscrits enluminés”, de “manuscrits à miniatures”, et même de “manuscrits à peintures”, comme le font certains spécialistes, puisque l'artiste chargé de cette part de l'œuvre était nommé pictor au Moyen Âge, pour le distinguer du scriptor », rappelle l'IRHT.L'IRHT, Institut de recherche et d'histoire des textes, est un laboratoire de recherche du CNRS « qui se consacre à la recherche fondamentale sur les manuscrits médiévaux et les imprimés anciens ». Les images utilisées, elles, proviennent de la Bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux, plateforme qui permet de consulter ces pièces patrimoniales numérisées.D'autres éléments ont été sélectionnés par Alexandre Jury pour Limédia Galeries, site donnant accès au patrimoine numérisé et conçu dans le cadre du projet Bibliothèque numérique de référence porté par les intercommunalités de Thionville, Metz, Nancy et Épinal.L'outil est accessible à cette adresse : il permet de générer une image, qui pourra être imprimée ensuite. Et, pourquoi pas, servir pour les étiquettes de tous ces cadeaux à venir...