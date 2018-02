Plan Patrimoine écrit, mettez les collections à l'abri

Il reste encore quelques semaines pour répondre à l'appel à projets national, "Patrimoine écrit". Cette année encore, et ce depuis 11 ans, l'opération sélectionnera et cofinancera des projets patrimoniaux. Ces actions ont pour but de mieux connaître et d'améliorer les conditions de conservation, de signalement et de valorisation du patrimoine écrit en région.



Christopher Phin (CC,BY, NC, ND, 2.0) Christopher Phin (CC,BY, NC, ND, 2.0)



L'appel 2018 prend en compte le signalement de collections de manuscrits, de livres imprimés antérieurs à 1810 et de documents iconographiques afin d’enrichir le Catalogue collectif de France CCFr. Il met en avant les quelques 30 millions de documents conservés dans les collectivités territoriales prenant la forme d’inventaire ou de catalogage rétrospectif, de la conservation de ces collections, de leur valorisation par la médiation, l'éducation artistique et culturelle, ou encore des expositions. La date limite de dépôt des dossiers a été fixée au 17 mars 2018.



Le dispositif de cofinancement est destiné à soutenir les projets concernant les collections patrimoniales des bibliothèques dépendant des collectivités territoriales et d'établissement public de coopération intercommunale. C'est pourquoi les dossiers des projets candidats doivent être présentés uniquement par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale, une structure régionale pour le livre, un établissement public d'enseignement supérieur, un laboratoire de recherche relevant de ce type d'établissement ou encore du CNRS.





La sélection sera faite par une assemblée composé de conseillers livre et lecture des Direction Régionale des Affaires Culturelles concernées, une commission co-présidée par le directeur chargé du livre et de la lecture et un inspecteur général des bibliothèques. La réunion de la commission de sélection aura lieu autour du 16 avril prochain avant l'annonce des résultats deux semaines plus tard autour du 30 avril.