Plantu fait don de ses dessins à la Bibliothèque nationale de France

Plantu (Ecole polytechnique — CC BY-SA 2.0)



Le fonds confié par Plantu à la BnF comprend un don de 500 dessins et près de 20.000 pièces. Parmi celles-ci on retrouve de nombreux projets non publiés, des études et des croquis préparatoires ainsi que des impressions couleurs.Ces dessins ont été réalisés du début des années 70 à aujourd’hui et couvrent l’ensemble d’une carrière prolifique. Ils sont parus pour l’essentiel dans le journal Le Monde – et une quarantaine d’autres titres comme La vie du Rail ou Bonne soirée qui marquent les débuts de Plantu, en passant par Pèlerin et L’Express. Ces dessins constituent une illustration de l’actualité française et internationale de ce demi-siècle écoulé.« Cette collection unique permet de plonger dans l’œuvre de Plantu, de voir naître et s’affirmer un style, des thématiques, des figures et un bestiaire devenus emblématiques » se réjouit la Bnf dans un communiqué. Plantu rejoint Wolinski à la Bnf, puisqu’en 2019, 1000 dessins de ce dernier avaient été mis en ligne sur Gallica.Mais selon la BnF, l’arrivée dans Gallica de la collection de Plantu marque une étape décisive car « elle consacre la place du dessin de presse contemporain dans les collections de la BnF, à la fois comme patrimoine artistique et comme source d’informations inépuisable pour étudier l’esprit de notre époque ». Un choix probant à un moment où la légitimité des dessins de presse et des caricatures est remise en cause En 2018, dans sa Galerie des donateurs, la BnF avait également réalisé une exposition sur le dessinateur : Plantu, 50 ans de dessin de presse.