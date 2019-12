Plongez dans l'art japonais de la fin du XIXe siècle grâce à ce magazine numérisé

< >

Il s'agit de Shin Bijutsukai, un magazine mensuel japonais qui paraissait à la fin des années 1890 et au début des années 1900. La revue était spécialisée dans l'art et le design et présentait les oeuvres de célèbres artistes contemporains.D'après The Public Domain Review , l'artiste américain Robert Winthrop Chanler aurait fait don de nombreux numéros aux Musées de la Smithsonian Institution. L'établissement américain a ensuite décidé de les numériser en haute résolution.Les oeuvres sont diverses et les techniques, variées. Cette numérisation donne ainsi accès à un panel impressionnant de diverses créations japonaises. Des fresques représentant la nature, aux esquisses de motifs décoratifs, en passant par des ensembles complètement abstraits.39 numéros sont d'ores et déjà disponibles en libre accès, en tant que pièces du domaine public. Les documents sont très facilement accessibles et téléchargeables parce qu'hébergés sur la plateforme Internet Archive.Vous pouvez les retrouver à cette adresse