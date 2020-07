“Plume d'ange” : Jane Lawton, l'amour secret d'Antoine de Saint-Exupéry

« Pour Jane Lawton, avec ma profonde et durable amitié En souvenir de l’ange dont j’ai conservé une plume dorée. Et avec la certitude de la revoir car la [TERRE DES HOMMES] étant ronde on ne peut se perdre très loin... Antoine de Saint Exupéry » Antoine de Saint-Exupéry, dédicace à Jane Lawton, Terre des Hommes, 1939

« Juste un petit mot, plume d’ange, et demain je vous écrirai mot d’amour sur un coin de table, et n’ayant devant moi que ce papier étrange, je veux secrètement vous dire une amitié qui a de solides racines – et tout mon désir de vous aider. » Antoine de Saint-Exupéry, lettre à Jane Lawton, 1938 ou 1939

Photographies : au centre, Antoine de Saint-Exupéry, entouré par son éditeur Bernard Valiquette, à gauche, et le maire suppléant de Montréal, Paul Leblanc, à droite. Hôtel de Ville de Montréal, 1942 (domaine public).

Dessin original signé de Bernard Lamotte, réalisé pour Jane Lawton, figurant un convoi de réfugiés fuyant l’invasion allemande durent l’exode de 1940. Pilote de Guerre, Antoine de Saint-Exupéry, New York, Éditions de la Maison Française, 1942. In-4 (22,5 x 18 cm), reliure en pleine toile écrue à la Bradel, pièce de titre, couverture non conservée (reliure de l’époque), étui-chemise de Devauchelle, 253 pp., 1 f. n. ch..

Télégramme à Jane Lawton, Antoine de Saint-Exupéry, Lisbonne, Deux dates de réception 23 décembre 1940 à 8h18 et 30 décembre 1940 à 7h24 (tampons). Télégramme sur papier à en-tête imprimé de RCA Radiogram, 1 feuillet de 21,7 x 18 cm.

Photographies utilisées avec l'aimable autorisation de la librairie Faustroll, Paris.

Du statut d'inconnue à celui de relation intime d'Antoine de Saint-Exupéry. Sept documents, retrouvés par le libraire Christophe Champion, permettront aux biographes de documenter un peu mieux la vie de l'écrivain et notamment l'affection qu'il portait pour Jane Lawton. Cette dernière était jusqu'à présent inconnue des biographes, ou presque : seul Bernard Marck l'avait évoquée dans sa biographie de Saint-Exupéry parue aux éditions de L'Archipel en 2012, en s'appuyant sur la seule lettre alors connue, adressée à une certaine « Miss Lawton », passée en vente publique en 2010.« Les documents mis en vente révèlent d'une part son prénom, mais aussi la place importante et durable qu'elle occupera dans la vie de Saint-Exupéry, depuis leur rencontre en 1938 ou 1939 », rappelle le libraire Christophe Champion.Pour ce dernier, il ne fait aucun doute que l'auteur et Jane Lawton ont entretenu une relation amoureuse. Le premier document du lot, un exemplaire de Vol de Nuit portant une longue dédicace dans laquelle Saint-Exupéry surnomme son amie « Plume d'ange », semble confirmer l'hypothèse. « Antoine de Saint-Exupéry était un séducteur, ayant multiplié les conquêtes. Cette dédicace témoigne d'un jeu de séduction, voire de moments intimes passés ensemble. »Deux autres ouvrages dédicacés seront envoyés à Jane Lawton par Saint-Exupéry : un très précieux exemplaire de Terre des Hommes, imprimé sur papier jonquille, et un exemplaire de tête de Pilote de Guerre. Un ouvrage tout à fait exceptionnel, indique le libraire, dont le tirage fut limité à 25 exemplaires. « Ce livre imprimé spécialement pour elle est enrichi d'un dessin original de Bernard Lamotte, un ami de jeunesse de Saint-Exupéry retrouvé à New York et qui illustra la version américaine de Pilote de Guerre », explique Christophe Champion.À l'occasion de ces envois de livres et dans les lettres qu'il lui adresse, Antoine de Saint-Exupéry utilise à nouveau le surnom de « Plume d'ange », promettant même à Jane Lawton de l'aider à trouver un emploi. L'importance de cette relation aux yeux de Saint-Exupéry ne fait aucun doute, rendant d'autant plus remarquable le fait qu'elle soit restée méconnue si longtemps.À en croire la teneur de certains messages, une certaine discrétion semblait de mise entre les deux amis. « Dans un télégramme envoyé au consulat de France fin décembre 1940, adressé à Jane Lawton — qui y avait sans doute obtenu un emploi grâce à lui — Saint-Exupéry la prévient de son arrivée à New York. “Ne le dites [à] personne”, précise-t-il. » Télégramme également présent dans le lot proposé par Christophe Champion.Autre document, et non des moindres, présenté par le libraire : un tapuscrit de trois pages rédigé par Jane Lawton, daté de juillet 1945 et envoyé aux studios de Walt Disney en vue d'une adaptation en dessin animé du Petit Prince dans lequel « elle restitue, fidèlement, les différentes séquences du récit ». Cette adaptation ne verra pas le jour, bien sûr, mais Christophe Champion imagine mal « qu'elle ait pu faire cette proposition sans l'accord de l'épouse d'Antoine de Saint-Exupéry ou d'un accord obtenu de l'auteur lui-même avant sa disparition en juillet 1944 ».L'ensemble des sept documents en possession du libraire ayant appartenu à Jane Lawton seront présentés et proposés à la vente « en bloc » au prix de 60.000 € lors du Salon International du Livre Rare & de l'Autographe, organisé par le Syndicat national de la Librairie Ancienne et Moderne (SLAM), du 18 au 20 septembre 2020, au Grand Palais, à Paris.