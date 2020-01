Plus de 40 000 pages d'ouvrages médicaux accessibles en ligne

(photo d'illustration, Spot Us, CC BY-SA 2.0)

Diary of a journey recording the signing of a treaty with the Comanches, 1835; MS C 88. Jonathan Letterman Correspondence and Diary, Diary, trip from Fort Leavenworth to Santa Fe, N.M. (booklet and loose pages), 1860 May 30 - July 5; MS C 96. Official medical bulletins relating to the health of U.S. President James Garfield, July 6 - August 19, 1881; MS C 66. National Commission on Acquired Immune Deficiency Syndrome, Series 2: NCAIDS Briefing, Hearing and Meeting Transcripts, Commission Hearings, Briefing Book for Hearings, 1989; MS C 544.

Dans un communiqué publié sur son site ce 17 janvier, la Bibliothèque nationale de médecine a annoncé le lancement de ses six premières collections de manuscrits entièrement numérisés. Ces derniers sont accessibles sur la plateforme NLM Digital Collections L’ensemble des manuscrits numérisés représente plus de 43 500 pages. Leur version numérique, disponible sous format PDF ou OCR, est complétée par des outils de recherches pour aider les utilisateurs dans leur exploration des documents, ainsi que pour leur fournir des clés de compréhension.Les six collections accessibles sur NLM DIgital comprennent :- Commission nationale des dossiers des déficits immunitaires acquis, 1983-1994- Bulletins officiels relatifs à la santé du président Garfield, 1881- Rapport médical d’une visite d’inspection militaire dans la division nord des États-Unis, Baltimore, 1818- Journal de Leonard C. McPhail, 1845-c.1939- Correspondance et journal intimes de Jonathan Letterman, 1860-1864- Rapport annuel et recensement de l’asile américain pour les Indiens aliénés, 1926La numérisation a été supervisée par les personnels du Programme des archives et des manuscrits modernes et de la Division d’histoire de la médecine de la NLM, dans le souci d’offrir aux utilisateurs une expérience la plus proche possible de la consultation des documents en format papier.Cette ouverture à la numérisation est une étape importante pour la Bibliothèque nationale de médecine, qui atteint ici son objectif de fournir un accès à distance et sans intermédiaire à ses collections et toucher ainsi plus de personnes, lit-on dans le communiqué. Cette initiative s’inscrit également dans la volonté de l'institution d’étendre son offre auprès des chercheurs du monde entier.