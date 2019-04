Plusieurs coffres-forts pourraient révéler des documents inédits sur Kafka

Monument en hommage à Franz Kafka, à Prague

(Dmitry Dzhus, CC BY 2.0)

Les coffres-forts, situés dans une banque de Zurich, seront bientôt ouverts : un tribunal suisse, la semaine dernière, a décidé d'appliquer l'avis de la Cour suprême d'Israël rendu en juin 2016. Des manuscrits et documents que Franz Kafka avait légués à l'écrivain et journaliste Max Brod, son exécuteur testamentaire, avaient été entreposés dans des coffres-forts appartenant à Esther Hoffe, la secrétaire de Brod.Le confident de Kafka n'avait pas suivi les demandes de son ami, qui souhaitait que l'intégralité des documents soit détruite à sa mort : au contraire, il a publié Le Procès, Le Château ou encore Amerika, permettant ainsi à des millions de lecteurs de découvrir ces textes incontournables. Mais une partie des documents reste inédite : Esther Hoffe et ses deux héritières refusaient de la céder à la Bibliothèque nationale d'Israël.Pourquoi Israël ? Parce que Franz Kafka, de religion juive, avait clairement exprimé son désir de venir s'installer dans le territoire de la Palestine destiné à devenir l'État d'Israël après la prise de contrôle britannique du pays, en 1917. Et Max Brod lui-même, avant sa disparition, avait laissé des instructions précises pour que les documents de Kafka en sa possession soient transmis à une institution.Ce souhait ne sera pas respecté, et plusieurs manuscrits, dont celui du Procès, seront vendus au plus offrant : à la fin des années 2000, la Bibliothèque nationale d'Israël a décidé d'intervenir, devant la justice, pour obtenir les documents et en assurer la conservation.La Cour suprême de l'État d'Israël, appelée à statuer, a clairement penché du côté de la Bibliothèque nationale : « Brod voulait que son patrimoine se retrouve entre des mains de confiance et d'un organisme approprié [qui pourra] répondre à ses ambitions d'écrivain. Il ne voulait pas que son héritage soit vendu au plus offrant, mais qu'il trouve une place appropriée au sein d'un sanctuaire littéraire et culturel qui représente l'œuvre de sa vie », soulignaient les juges L'ouverture des coffres-forts semble donc imminente : toutefois, les experts invitent chacun à raison garder. « Il est très peu probable que l'on découvre un chef-d’œuvre inconnu de Kafka dans ces coffres », explique Benjamin Balint, chercheur et auteur d'un livre sur l'épopée judiciaire des manuscrits de Kafka, à l'Associated Press. « Mais ce sont des documents de valeur. L'aura très particulière de Kafka plane autour d'eux », ajoute-t-il.