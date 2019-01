Pop culture, publicité, presse : les archives de Mad Men aident la recherche

Les acteurs de la série Mad Men © Lionsgate









« Mad Men est un programme novateur, remarquable pour la qualité de ses écrits, de son jeu d'acteur et de son design, ainsi que pour la description perspicace de la culture américaine à travers le prisme du passé. Grâce aux archives Mad Men, les étudiants et les universitaires auront une nouvelle idée des décisions créatives qui ont façonné la série et une meilleure compréhension de l’évolution des images animées », a expliqué Steve Wilson, conservateur des épisodes de la série au Ransom Center.Les documents se concentrent principalement sur le travail du créateur Matthew Weiner et de son équipe d'écriture et de production. Les cours des départements de journalisme, d'anglais, et de publicité ont déjà commencé l'étude de leurs nouvelles acquisitions pour mieux comprendre la culture populaire, la publicité et la presse des années 60 américaines.« L'étude des archives de Mad Men à mon cours de publicité et de culture populaire a été une expérience enrichissante et transformatrice. Les archives ont permis à mes étudiants d’établir un lien étroit entre théorie et pratique » a déclaré Galit Marmor-Lavie, chargée de cours en communication à l'Université d'Austin, au Ransom Center Magazine.Par ailleurs, les fichiers numériques acquis avec les archives incluent des fichiers administratifs, des notes et croquis des services artistiques et de casting, des photographies de production en coulisse ou encore d'inventaires d'accessoires.Mad Men est une série télévisée américaine diffusée entre le 19 juillet 2007 et le 17 mai 2015 sur AMC. En France, la série a fait son apparition pour la première fois le 2 novembre 2008 sur Canal+ puis sur Série Club à partir du 2 septembre 2012.L'histoire se déroule dans les années 1960, à New York, au sein d'une agence publicitaire fictive de Madison Avenue. Don Draper, le personnage principal interprété par Jon Hamm, est le directeur créatif de cette agence. En suivant sa vie professionnelle et personnelle, ainsi que celle des différents personnages, la série expose les changements sociaux et moraux qui ont eu lieu aux États-Unis durant les sixties.Mad Men, grâce à un important succès critique, a reçu de nombreuses récompenses, dont quinze Emmys et trois Golden Globes.via Ransom Center Magazine