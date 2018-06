Pour la dictée du brevet des collèges, un extrait d'Uranus de Marcel Aymé

Marcel Aymé, passe-muraille à Paris (Guilhem Vellut, CC BY 2.0)

Roman publié en 1948 par les éditions Gallimard, Uranus est le troisième livre d'une saga qui comprend aussi Travelingue, publié en 1941, et Le Chemin des écoliers, publié en 1946 par le même éditeur. Chacun de ces livres porte respectivement sur l'avant, le pendant et l'après-Seconde Guerre mondiale.

Uranus évoque justement la Libération, mais surtout la période connue comme celle de l'épuration, et ses conséquences pour les citoyens.

Le passage proposé pour la dictée du brevet des collèges évoque le déplacement de la salle de classe au sein du café de Blémont, un village imaginé par Marcel Aymé. Léopold, le patron, y voit d'abord un obstacle à ses affaires, avant de se prendre de passion pour la littérature et les alexandrins...

Le texte de la dictée est le suivant :

Le collège de Blémont étant détruit, la municipalité avait réquisitionné certains cafés pour les mettre à la disposition des élèves, le matin de huit à onze heures et l’après-midi de deux à quatre. Pour les cafetiers, ce n’étaient que des heures creuses et leurs affaires n’en souffraient pas. Néanmoins, Léopold avait vu d’un très mauvais œil qu’on disposât ainsi de son établissement et la place Saint-Euloge avait alors retenti du tonnerre de ses imprécations. Le jour où pour la première fois les élèves étaient venus s’asseoir au café du Progrès, il n’avait pas bougé de son zinc, le regard soupçonneux, et affectant de croire qu’on en voulait à ses bouteilles. Mais sa curiosité, trompant sa rancune, s’était rapidement éveillée et Léopold était devenu le plus attentif des élèves.



D’après Marcel Aymé, Uranus, 1948.