Pour les lycées pro, techno et voie générale, les manuels gratuits en ligne

John Lord, CC BY 2.0





Les lycéens équipés à la rentrée 2019 par leurs régions respectives de manuels Bordas, Nathan et le Robert disposent d’accès à distance à ces manuels :• dans les régions numériques comme l’Occitanie, le Grand Est, la Région Sud ou l’Îlele de France, les élèves ont des versions téléchargées sur leurs tablettes et PC, et les accès à distance via l’ENT sont d’ores et déjà fonctionnels ;• pour les régions qui ont doté leurs élèves de manuels imprimés (Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Hauts de France, Nouvelle-Aquitaine, Normandie), les lycées concernés peuvent aussi activer pour leurs élèves les licences numériques correspondant à ces manuels en usage depuis le CNS ou avec les codes d’activation présents dans les manuels imprimés (pour les i-manuels Nathan des sections technologiques et professionnelles).Cependant, afin de couvrir tous les niveaux et pour pallier les très fortes disparités d’équipement en manuels conformes aux programmes dans certaines régions (notamment vis-à-vis des lycéens professionnels très peu équipés à la rentrée 2019) Bordas, Nathan et Le Robert ajoutent dès aujourd’hui et jusqu’au terme du confinement des lycées – un accès libre à l’ensemble de leurs manuels de lycée général, technologique et professionnel afin d’assurer une continuité pédagogique pour les élèves concernés.Ces manuels s’ajoutent à ceux de primaire et de collège déjà disponibles sur le site . L’accès à ces ressources permettra aux lycéens et à leurs familles de disposer d’une consultation d’ouvrages conformes aux programmes en vigueur pour chaque discipline et chaque niveau et de continuer à préparer leur baccalauréat le cas échéant.