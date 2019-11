Pour restaurer le Paradis Ovale, la BNF propose des bibliothèques à l'adoption

Salle Labrouste INHA - ActuaLitté (CC BY SA 2.0)



Une collection de plus 20 millions de documents

Situé dans le 2e arrondissement de Paris, le site de Richelieu est une structure de plus de 58 000 m2, dont une partie des bâtiments remontent au XVII et XVIIIe siècles.Lancé en 2007, le chantier de restauration a véritablement démarré en 2010. Il vise à moderniser ses infrastructures, fragilisées par le temps. Non sans avoir accusé quelques retards par rapport à ses prévisions, la fin de la restauration est annoncée pour 2021.Aujourd’hui, une somme de 200 000 € reste à lever auprès du grand public pour mener à bien celle-ci. Ce, sur une levée de fonds de 10 millions d’euros prise en charge par la BnF, qui s’adjoint à un budget total de 241 milions d’euros, financé à 80 % par le ministère de la Culture et 20 % par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.Pour ce faire, plusieurs possibilité s’offrent au public, comme l’indique la BnF dans un communiqué que nous reproduisonc ici :Afin de financer l’important chantier de restauration du site, le public peut, grâce à un don de 1000 euros, adopter l’une des 70 bibliothèques restantes sur les 200 que compte le « Paradis ovale ». Pour 1000 euros (340 euros après déduction fiscale), les amoureux des livres et du patrimoine peuvent apposer une plaque nominative sur l’une des 70 bibliothèques (1,9 m de hauteur x 1,1 m de largeur) habillant le pourtour de la salle Ovale sur 3 étages et encore ouvertes à l’adoption.Ces dons sont payables en plusieurs fois et peuvent être effectués de manière collective, à l’image de ces enfants et petits-enfants qui se sont associés pour adopter une paire de colonnes au nom de leurs grands-parents, piliers de leur famille. Le public peut également participer à cette souscription en effectuant un don libre (20, 50, 100 euros...) qui contribuera à la restauration de la salle ovale.Le site de la BnF Richelieu est doté d’un fonds de plus 20 millions de documents issus des collections spécialisées: Arts du spectacle, Cartes et plans, Estampes et photographie, Manuscrits, Musique, Monnaies, médailles et antiques.Lors de sa réouverture, le site offrira par ailleurs, sur une surface de 1200 m2, un musée qui permettra de découvrir la diversité des trésors conservés dans les collections de la BnF. Une sélection d’environ 800 pièces, renouvelée régulièrement, rassemblera des documents ayant marqué l’histoire du patrimoine culturel français.En ligne : paiement sécurisé sur bnf.fr / Soutenez Richelieu Par chèque : envoi des dons à l’ordre de Régie BnF à : Bibliothèque nationale de France Délégation au Mécénat Quai François-Mauriac, 75706 Paris cedex 13Renseignements au 01 53 79 46 60 ou sur richelieu@bnf.fr