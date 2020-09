Pour un apprentissage “croissant” de la langue française chez les jeunes

Avec la campagne digitale #plusloin, l’Institut français et ses partenaires invitent les jeunes du monde entier à apprendre la langue française pour élargir leurs horizons et augmenter leurs chances de réussite. Le 21 septembre 2020, l’Institut français lance au niveau mondial la campagne #plusloin, pour favoriser l’apprentissage du français chez les 18-25 ans.









#plusloin, campagne entièrement digitale, a vocation à promouvoir l’usage de la langue française auprès de la jeunesse du monde entier, et en particulier des 18-25 ans. Elle propose, grâce à la langue française, d’aller #plusloin dans ses études, dans son expérience de la vie, dans ses rêves, dans ses voyages, dans son parcours professionnel.



Le dispositif se décline sur un site internet, sur les réseaux sociaux et sur un numéro de téléphone accessible sur WhatsApp, grâce auquel les jeunes du monde entier pourront échanger avec un francophone résidant dans leur pays.



Il illustre le parcours de personnalités et de talents qui ont le français en partage, par exemple Jane Birkin, Blanca Li et de nombreux jeunes influenceurs internationaux, dans le but de créer une communauté planétaire de talents francophones, tous horizons et origines confondus, et de favoriser les échanges en français.



Le dispositif est actuellement accessible en six langues (anglais, arabe, chinois, espagnol, portugais et russe) et poursuit notamment les objectifs suivants :



> Démontrer que la langue française est, à l’échelle internationale, une langue moderne, une langue d’ouverture et d’opportunités professionnelles.

> Approfondir les relations entre le réseau culturel français à l’étranger et les jeunes afin de les aider à développer leurs compétences linguistiques et leurs chances de réussite professionnelle aux niveaux national et international.

L’enjeu est aussi d’accompagner et de soutenir la reprise d’activité des établissements du réseau culturel français à l’étranger, durement impactés par la pandémie de COVID-19, en créant une dynamique favorable à l’inscription aux cours de langue (y compris aux cours en ligne et à distance). La campagne est d’ailleurs co-construite avec l’ensemble de ce réseau, composé des services culturels des ambassades de France, des Instituts français et des Alliances françaises.









En cohérence avec le plan d’ensemble du Président de la République en faveur de la langue française et du plurilinguisme, #plusloin vise à inscrire la langue française dans une perspective ouverte et plurielle, en valorisant la diversité et le dynamisme de l’espace francophone.



L’Institut français poursuit par ailleurs de nombreuses actions à travers le monde visant à décloisonner l’espace culturel francophone.



#plusloin est organisé en partenariat avec la Fondation des Alliances françaises, France Médias Monde et TV5 Monde.





illustration gourmande : Pexels CC 0