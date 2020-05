Préparez le bac de Français avec la BnF

Ces ressources pédagogiques permettent non seulement la lecture des œuvres mais aussi leur analyse, grâce aux vidéos pédagogiques et aux billets du blog Gallica, réalisés par des conservateurs de la Bibliothèque, des universitaires et chercheurs. Elles invitent à une découverte approfondie des œuvres au programme, de leur conception à l’histoire de leur réception : brouillons, textes corrigés par les auteurs, différentes éditions, mais aussi représentations, interprétations, mises en voix, en musique…Elles ouvrent à une connaissance plus intime des écrivains : on peut ainsi voir les corrections de la main de Baudelaire sur la première épreuve imprimée des Fleurs du mal ou entendre la voix d’Apollinaire récitant ses poèmes . Ces documents exceptionnels donnent accès à toute la richesse d’une culture vivante.- Liste des auteurs, textes et ressources Blog Gallica : préparer l'oral du bac français - Ressources sur les textes, les écrivains, l’histoire littéraire et artistique : Les Essentiels de la littérature 150 epubs Gallica sélectionnés par l’Éducation nationale dans le domaine des Lettres, parmi lesquels de nombreuses œuvres au programme. BnF Classes propose plusieurs centaines de dossiers, ressources éditorialisées et fiches pédagogiques. BnF Expositions virtuelles donne accès à une centaine d’expositions virtuelles classées en 6 galeries (Le livre et l’écrit, Ecrivains et conteurs, Histoire des représentations, Arts et architecture, Photographie, Cartes, plans et globes). Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF, propose plus de 6 millions de documents en ligne.Notons aussi que la Collection complète des « Que sais-je ? » est accessible via la plateforme CAIRN : il suffit de créer un compte en sélectionnant « La Bibliothèque nationale de France » comme institution cliente. Enfin les Classiques Garnier sont consultables à distance pour les détenteurs d’un Pass Recherche ou d’un Pass Lecture / Culture.Les lycéens peuvent ainsi retrouver les textes des auteurs du programme et des synthèses sur les grands mouvements littéraires et artistiques, dans la collection numérique Les Essentiels de la littérature, véritable parcours multimédia dans les collections de Gallica, éditorialisé et structuré.En révisant avec la BnF, les lycéens découvriront l'étendue des ressources en ligne de l'établissement. Dans la suite de leur parcours , ils pourront continuer à s'appuyer sur les contenus proposés tant par le site BnF Classes et par les éditions multimédias, que sur ceux de Gallica, avec ses 6 millions de documents de toute nature.