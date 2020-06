Près de 600 manuels scolaires en accès gratuit durant les vacances

« En prévision de la fermeture des classes la home page est en cours d’actualisation », nous indique le groupe Education & Référence chez Editis. « L’objectif est que les élèves puissent se remettre dans le bain un peu avant la rentrée. »Durant le confinement, le site réunissant des manuels numériques a totalisé plusieurs millions de visites, tant d’enseignants que de familles. Les ouvrages couvrent les classes du CP à la Terminale, incluant également les BTS. Un succès qui, selon les éditeurs, démontre « la place essentielle du manuel scolaire dans l’enseignement, y compris à distance, en complément des cours des professeurs ».Or, le confinement a également mis en exergue un véritable manque, voire de sous-équipement en manuels pour de nombreux écoliers. Une situation qui concerne également « les lycéens de la voie professionnelle, qui, sur certains territoires, sont 3 fois moins équipés que ceux de la voie générale, alors même qu’ils utilisent autant les manuels », indique-t-on.« Comme la plupart des élèves ont dû rendre leurs manuels à la fin de l’année scolaire — pour ceux qui en avaient… –, il nous a semblé nécessaire de conserver un accès à la totalité des notions du programme, notamment pour les lycéens. Ces derniers, en plus de la réforme, ont dû affronter une année tronquée dans des conditions pour le moins inattendues », reprend Pascale Gélébart, directrice de la communication.Il n’est pas possible à l’ensemble des parents de fournir des cours particuliers à leur progéniture, aussi le dispositif solidaire, monté lors du confinement, se prolonge. Il permettra dès lors de fournir aux élèves « qui ne disposeraient pas de manuels (qu’ils aient dû les rendre ou qu’ils n’en aient pas) un accès à des ouvrages structurés et conformes aux programmes, afin de consolider les apprentissages — notamment en 2de et en 1re. »On pourra retrouver Biblio Manuels à cette adresse