Protéger les collections patrimoniales pendant un confinement : mode d'emploi

Photographie : illustration, Anna, CC BY 2.0

« [A]ccompagner et guider les responsables des collections patrimoniales (musées, bibliothèques, archives, sites, etc.) dans la mise en place de la veille portant sur les aspects sanitaires, la sécurité et la sûreté des collections en situation de confinement » : tel est l'objectif du document mis en ligne par Bouclier bleu, association qui œuvre à la protection du patrimoine culturel.Dans des situations d'urgence comme le confinement, la formation des personnels et la préparation aux conditions si particulières et la première étape, cruciale, pour que cette épreuve soit passée dans la sérénité. « Plus la préparation aura été soignée, plus les acteurs de la réponse à l’urgence seront en capacité de réagir de façon appropriée », souligne l'association.Bouclier bleu propose ainsi de mettre en place une veille structurée, qui porte sur trois aspects : sanitaire, de sûreté et de sécurité, pour couvrir un maximum de dangers qui peuvent guetter les collections et bâtiments patrimoniaux. L'attention du ou des veilleurs devra être soutenue, et l'exercice régulier : « Les veilles en situation de confinement doivent dans l’idéal être faites quotidiennement. »Le document complet est accessible à cette adresse , ou ci-dessous.