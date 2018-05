Quand Anne Frank censurait ses propres blagues “salaces”

Le journal intime d’Anne Frank n’avait pas encore livré tous ses secrets. Hier à Amsterdam, la maison-musée présentait des découvertes qui venaient juste d’être déchiffrées. Ce sont deux nouvelles pages du fameux journal qui ont été révélées. Et cette fois-ci, c’est la jeune fille elle-même qui s’était censurée, les couvrant de papier kraft.





Cinq phrases rayées, quatre blagues « salaces » et 33 lignes où elle parle d’éducation sexuelle et de prostitution. Sur le site



Le déchiffrage a été effectué par des chercheurs du Musée Anne Frank, de l’Institut pour les études de la Guerre de l’Holocauste et du Génocide, et de l'Institut Huygens d’Histoire des Pays-Bas. Ils ont photographié les pages couvertes de papier brun en les rétroéclairants avec l’aide d’un flash. Puis ils ont utilisé un logiciel de traitement d’image pour en déchiffrer les mots.



Ces derniers étaient difficiles à lire, car mêlés à l’écriture du verso des pages. Malgré tout, cachés derrière, ils ont pu identifier quatre blagues qu’Anne Frank qualifie de « grivoises » et des explications franches et directes du développement sexuel de la femme, du sexe, de la contraception et de la prostitution.

Entretien avec soi-même



Dans ces pages, elle s’adressait à une interlocutrice imaginaire comme souvent dans son journal, ici Kitty. Elle y décrit comment une jeune femme a ses premières règles autour de l’âge de 14 ans, précisant qu’il s’agit « d’un signe qu’elle est prête à avoir des relations avec un homme, mais elle ne le fera pas avant d’être mariée bien entendu. » Sur la prostitution, elle écrit : « Tous les hommes, s’ils sont normaux, vont voir des femmes, ce genre de femme les accoste dans la rue et ils s’en vont ensemble. À Paris, ils ont de grandes maisons pour ça, Papa y a été. »



Pour ce qui est des histoires drôles, l’une d’entre elles donnerait : « Tu sais pourquoi les Allemandes de Wehrmacht sont aux Pays-Bas ? Pour servir de matelas aux soldats / pour que les soldats se couchent dessus » ou encore « C’est un homme qui a une femme vraiment affreuse et il ne voulait pas coucher avec elle. Un soir, il rentre à la maison et il voit son ami au lit avec sa femme, alors l’homme dit : “Il couche avec toi et je dois le faire aussi !!!”. »



Dans un communiqué, Frank van Vree, directeur de l’institut néerlandais pour les études de la Guerre, de l’Holocauste et du Génocide précise : « Tous ceux qui liront les passages qui viennent d’être découverts ne pourront s’empêcher de sourire. Les blagues “cochonnes” sont répandues chez les enfants. Elle rappelle qu’Anne, et ce malgré tous ses dons, était avant tout une fillette ordinaire. »



La censure paternelle à l'origine



Anne Frank était âgée de 13 ans lorsqu’elle a écrit ces deux pages datées du 28 septembre 1942. C’était moins de trois mois après qu’elle et sa famille ainsi que d’autres familles juives se sont réfugiées à l’abri des nazis dans une annexe secrète, cachée derrière une maison amstellodamoise, en bord de canal. C’est probablement contre les curieux dont elle parle à de nombreuses reprises dans son journal qu’elle les a couvertes de papier brun.