Quand Boris Johnson récite l'Iliade devant des Australiens médusés

Exhumée des archives de la Toile, cette vidéo fait sensation : filmée pour le compte de ABC Show, Big Ideas, ce passage en Australie de celui qui était alors maire de Londres pouvait en effet faire sensation. Une minute de récital en grec ancien, provoquant un débat sur Twitter qui n’a pas manqué de se nourrir de polémiques vides et stériles.L’extrait ne rend pas hommage à l’homme politique, qui en réalité a déclamé pendant près de trois minutes, mettant le ton et la gestuelle — à défaut de la prononciation rythmée typique de la poésie grecque. On lui pardonne volontiers les dactyles et les spondées, l’hexamètre est toujours plus compliqué à rendre sans un tambourin. On peut retrouver la vidéo dans son intégralité ici Le choix de cette récitation vient de ce que le maire — romancier, universitaire, journaliste — faisait part de ses influences littéraires. Depuis, le débat politique et l’analyse linguistique mêlés font état des talents oratoires de Johnson. Mais son admiration pour la culture antique, et celle de Grèce en particulier, remonte à bien des années, et il ne manque pas d’en faire part quand il le peut.Quant à la réapparition de la vidéo de 2013 sur les réseaux, elle restera un mystère… Les internautes se seront en tout cas bien amusé.