Quand Félix Régamey croquait Verlaine et Rimbaud, à Londres

Photographie : reproduction du dessin de Félix Régamey, 1872, domaine public

À l'occasion d'une vente aux enchères, le 3 novembre, Christie's proposera un dessin de Félix Régamey, dont la valeur est estimée entre 70.000 et 100.000 € : reproduit dans de nombreux ouvrages, le dessin original était resté au sein de la famille de Régamey.Le dessin apparait dans une lettre de Régamey envoyé à son frère, en 1872. L'illustrateur n'a d'ailleurs pas l'air spécialement ravi : « Maintenant, devine qui j'ai sur le dos depuis trois jours. Verlaine et Rimbaud — arrivant de Bruxelles — Verlaine beau à sa manière. Rimbaud, hideux. L'un et l'autre sans linge d'ailleurs. Ils se sont décidés pour le Gin sans hésitation », écrit-il dans sa missive, rapporte l'AFP.Né en 1844 et mort en 1907, Félix Régamey a signé de nombreuses caricatures et des dessins dans des parutions de l'époque, dont le Journal amusant, L'Indépendance parisienne, La Vie parisienne ou encore Les Faits-Divers illustrés. Grand ami d'Émile Guimet, il était comme lui féru de culture japonaise, et participa à l'exportation du style nippon en France et en Europe.Il a notamment publié Verlaine dessinateur , en 1896, un ouvrage consacré au talent graphique du poète : « Il y eut en Verlaine, au début de sa carrière, un grand dessinateur, généralement ignoré, s'ignorant lui-même », y indiquait Régamey en préambule.La lettre proposée aux enchères par Christie's comporte « l'unique dessin montrant Verlaine et Rimbaud ensemble pendant leur fameuse fuite entre 1872 et 1873, une des périodes créatrices majeures de Rimbaud », selon la maison.L'enchère du 3 novembre prochain proposera aussi à la vente deux dessins originaux de Jean-Jacques Sempé.