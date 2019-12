Quand la police pourchasse l'ultra-gauche dans une bibliothèque universitaire

UBO - adeupa, CC BY ND NC 2.0 (photo d'illustration)



Envie pressante de se mettre à l'abri

Matraque et barre de fer

Intervention illégale de la police

Les faits remontent au mardi 10 décembre : des affrontements ont cours à Brest, et les forces de l’ordre sont mobilisées contre une trentaine d’individus. Pour la préfecture, l’intervention est justifiée par des poubelles brûlées, mais également l'attaque d’un commerce. Et le sous-préfet, Ivan Bouchier, assure que les policiers ont identifié des « membres de l’ultra-gauche qui voulaient profiter de la manifestation pour semer le trouble ».Le groupe de manifestants se sépare : d’un côté, on se tourne vers l’hôpital Morvan, de l’autre vers la BU. Les chiffres divergent alors, suivant les témoignages sur le nombre de personnes ayant tenté de trouver refuge au sein de l’établissement. Reste que les policiers en chasse vont pénétrer les lieux « dans le cadre de la flagrance ».Et le sous-préfet de souligner que les individus « avaient le visage masqué et étaient armés de barres de fer. La réalité objective est celle-là ». Il n’est pas encore 9h quand les faits se déroulent. Une employée décrit clairement la situation : « J’étais en train de travailler à l’accueil, j’ai entendu des cris, je suis sortie et j’ai vu un groupe de jeunes qui reculaient et des policiers en casque, boucliers et matraques qui avançaient et qui tapaient les étudiants. »La directrice de la BU, Véronique Douillard, ne rapporte pour sa part que les remontées des personnels. Selon eux, un groupe d’étudiants identifiés s’est précipité dans la BU en courant, suivi de près par des policiers.« La bibliothèque était pleine à ce moment-là, beaucoup d’étudiants préparaient leurs examens. Ça a été très choquant pour tout le monde. Je suis intervenue pour rappeler aux policiers qu’ils n’avaient pas le droit d’être là. Les forces de l’ordre ont immédiatement quitté le hall de la bibliothèque », indique-t-elle.À quel moment un des manifestants armés d’une barre de fer aurait-il pu menacer un policier sans que cela ne soit visible de tous ? D’autant que les personnels indiquent au contraire que les personnes entrées précipitamment n’avaient pas l’air dangereuses ni menaçantes.« Il n’y a eu ni feu, ni attaque de commerce, ni volonté d’en “découdre”, ni barre de fer et nous mettons au défi monsieur le sous-préfet de prouver le contraire », indique-t-on sur le média participatif Bourrasque info. Et de déplorer de la part des forces de police « une tentative d’intimidation du mouvement social ».En fin de matinée, c’est l’association étudiante Une Alternative pour l’UBO qui fait suite à cette mascarade : pour elle, des étudiants se sont fait « matraquer devant un personnel choqué qui a dû intervenir pour protéger les étudiants ». Mais plus encore, l’intervention est survenue sans l’autorisation du président de l’Université, Matthieu Gallou.Ce dernier a fait part auprès de ses collègues, d’une indignation véritable, autant que de sa « profonde sympathie » vis-à-vis des usagers et personnels de l’établissement. Rapidement, il a interrogé le sous-préfet, pour « demander des explications » en regard de faits « qui ne correspondant pas à des usages remontant à presque 800 ans ».En effet, rappelle-t-il, « en dehors de situations d’urgence absolue, les forces de l’ordre ne peuvent intervenir sur un site universitaire que sur réquisition du président ». Et cette responsabilité, c’est à lui qu’elle incombe.En attendant l’enquête, on se rendra casqué à la BU désormais, mais sans masque devant le visage…via Le Télégramme