Quand Oxmo Puccino et Ibahim Maalouf nous émerveillaient avec Alice

Accompagnés par la Maîtrise de Radio France, Oxmo Puccino et Ibrahim Maalouf avaient interprété leur opéra « Au Pays d’Alice ». Inspiré et adapté du célébrissime livre de Lewis Carroll, le samedi 7 février 2015, La Philharmonie de Paris avait vibré d’un côté comme de l’autre du miroir.







Jazz et rock étaient au cœur de leur œuvre, sachant que le premier est connu pour son hip-hop particulièrement musical et recherché, et le second pour les merveilles qu’il fait avec une trompette en bouche.

Dans cette vidéo, le trompettiste expliquait l’origine de ce projet grandiose. À chaque chapitre, c’est Oxmo qui, à la demande de Maalouf, avait écrit une chanson particulièrement forte – accompagnant l’imaginaire de ce conte

Les deux hommes avaient déjà collaboré à 2011 pour une pièce musicale inspirée d’Alice au pays des merveilles. À l’automne 2014, ils avaient alors publié un album concept, suite à leur projet.

Quant au concert, il avait originellement été joué à l’Académie Fratellini de Saint-Denis. Certains se seraient damnés pour y être. Voici de quoi, presque, compenser.



Et pour prolonger le plaisir, on pourra retrouver plus spécifiquement La porte Bonheur, un clip absolument splendide réalisé par Les Marqueurs, studio de production. Une animation rotoscopique, qui à travers 3000 dessins s’inscrit dans la continuité de l’album. Une exposition avait eu lieu à l’espace Oppidum en février 2015.

Plutôt splendide, jugez par vous-même.