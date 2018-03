Quand Victor Hugo et La Fontaine vandalisaient Chambord

Les conservateurs du château de Chambord (Loir-et-Cher) ont eu la surprise de découvrir, en début d'année, le graffiti d'un certain Jean de La Fontaine sur un des murs du bâtiment. Si cette signature n'est pas encore authentifiée, celle de Victor Hugo, elle, a bien été gravée par le poète lors d'une visite au château en 1825...

Le château de Chambord (Thomas Conté, CC BY SA 2.0)

C'est un employé chargé de la surveillance du site qui a repéré la signature qui pourrait appartenir à Jean de La Fontaine, a appris 20Minutes auprès de la direction du château de Chambord. Ce graffiti se trouvait dans une des loggias, les fameux balcons fermés sur les côtés du monument. La pierre calcaire utilisée pour les murs du château, tendre et friable, est particulièrement pratique pour laisser des marques et autres inscriptions...

Cela dit, rappelle la direction du monument, dégrader ainsi un des fleurons du patrimoine architectural français est interdit, et l'était déjà à l'époque...

Ce qui n'a pas empêché une autre figure de la littérature française, Victor Hugo, d'apposer aussi la marque de son passage sur les épais murs du château : « J’ai visité Chambord. Vous ne pouvez vous figurer comme c’est singulièrement beau. Toutes les magies, toutes les poésies, toutes les folies même sont représentées dans l’admirable bizarrerie de ce palais de fées et de chevaliers. J’ai gravé mon nom sur le faîte de la plus haute tourelle », indique Victor Hugo dans ses correspondances, en 1825, au fil d'une lettre à Adolphe de Saint-Valry, écrivain et poète.



#BattlePhoto P3 sur le thème "vieilles pierres" ! Victor #Hugo a gravé son nom lors d'une visite à Chambord en 1825. pic.twitter.com/M6B74JkwQR — Château de Chambord (@domainechambord) 27 février 2018



Cette signature d'Hugo a été authentifiée, mais il reste encore à vérifier les origines de celle de La Fontaine, en la comparant avec sa graphie manuscrite.