Quatre semaines pour faire briller la francophonie sur Wikipedia

• améliorer les projets Wikimédia en français ;

• permettre aux contributrices et des contributeurs locaux de se rencontrer (notamment les novices du WikiMOOC) ;

• initier les novices à l'édition de Wikipédia et ses projets frères ;

• tisser des liens avec des institutions telles que les bibliothèques, les universités, etc. ;

• avoir l'occasion de photographier les lieux et éventuellement créer du matériel multimédia dans Wikimedia Commons ;

• augmenter la visibilité médiatique des projets Wikimédia grâce à une mobilisation internationale.

Un événement international

Le mois de la contribution vise à favoriser la production de contenus culturels, à améliorer la représentation des localités qui s’y impliquent et à permettre aux contributeurs expérimentés de partager leurs compétences numériques. Cette action vise donc à améliorer l’inclusion digitale et à intégrer tout un chacun dans l’usage des communs numériques.Le mois de la contribution francophone a plusieurs objectifs :Outre les objectifs énumérés ci-dessus, le but est de s'amuser tout en posant une action concrète. Plusieurs types d'ateliers sont proposés aux participants et participantes : atelier Wikipédia, atelier Wikisource, atelier Commons, atelier Wiktionnaire, excursion photographique, WikiScanner, etc.La version en français des projets Wikimedia réunit des francophones de tous horizons géographiques.Plus de soixante-dix ateliers avaient eu lieu lors de l'édition précédente dans 17 pays, dont la France, la Suisse, la Belgique, la Tunisie, la Côte d’Ivoire, l’Algérie, le Cameroun, le Bénin et le Canada. La programmation de cette année est en cours et disponible sur Wikipédia.